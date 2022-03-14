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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دخولي مجال الهندسة غلطة.. هشام ماجد يكشف تفاصيل حياته الدراسية | نوستالجيا

الفنان هشام ماجد
الفنان هشام ماجد

لكل منا ذكريات متعددة ومختلفة مع فترة الطفولة، خاصة فى مراحل الدراسة، فالجميع متعلق بهذه المرحلة تعلقا كبيرا، فقد حفرت فى أذهاننا وقلوبنا بعض الحكم والعبر التى أسست حياتنا، ولدينا دائما حنين لها ونتمنى لو تعود بنا هذه الفترة.

 

وفى هذا التقرير نرصد ذكريات هشام ماجد مع الدراسة . 

 

وقال الفنان هشام ماجد فى أحد البرامج، حصلت على 93،5 % وأن دراستى  للهندسة كانت غلطة ولم أحب  المذاكرة نهائيا، مؤكدا أنه قد عمل فى مجال الهندسة فتره ولكن قرر أن يلتحق بالتمثيل.

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مبروك للغاليين.. هشام ماجد يهنئ نجوم مسلسل "مكتوب عليا"

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هشام ماجد يفوز على شيكو في الحلقة 11 من مسلسل اللعبة .. صور

على الجانب الآخر، طرحت منصة شاهد vip الحلقة 18 من مسلسل اللعبة في جزئه الثالث، والذي يقوم ببطولته كل من هشام ماجد وشيكو ، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

 

حيث جاءت أحداث الحلقة ال 18 من مسلسل اللعبة لتحمل تحد جديد بين الفريقين ، وقد تمكن فريق وسيم ( شيكو ) من الفوز بالتحدي ، وهو ما يجعله يحصل علي مكافأة قدرها ٣ ملايين جنيه.  

 

كما ظهر الفنان أحمد شيبه ضيفا علي الحلقة ال 18 من مسلسل اللعبة ، حيث ظهر بشخصيته الحقيقة.

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