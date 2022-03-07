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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مبروك للغاليين.. هشام ماجد يهنئ نجوم مسلسل "مكتوب عليا"

صدى البلد

هنأ الفنان الكوميدي،هشام ماجد،نجوم  مسلسل "مكتوب عليا"بالعمل ،ونشر البوستر الرسمي للمسلسل من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب هشام ماجد معلقا لصناع المسلسل:مبروك للغاليين.

ويواصل المخرج خالد الحلفاوي تصوير مشاهده مسلسل "مكتوب عليا" وذلك في شوارع القاهرة حيث يجمع عددا كبيرا من نجوم العمل.

ويجمع العمل بين أكرم حسنى وهنادي مهنى في أول عمل بينهما، حيث يقدم كل منهما شخصية مختلفة عن الأعمال السابقة حيث يقع أكرم حسنى فى فخ السحر والشعوذة وتحاول هنادي مساعدته وإنقاذه ليقع كل طرف في حب الطرف الآخر.

مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسنى وهنادي مهنى وعمرو عبد الجليل وآيتن عامر وحنان سليمان وأسامة عبدالله ومحمد طعيمة ومحمود السيسى والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوى.

مسلسل مكتوب عليا اكرم حسني هشام ماجد الفنان هشام ماجد أعمال هشام ماجد

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