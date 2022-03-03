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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هشام ماجد يفوز على شيكو في الحلقة 11 من مسلسل اللعبة .. صور

اللعبة
اللعبة

أذيعت الحلقة 10 من مسلسل اللعبة 3 عبر منصة شاهد vip؛ حيث حملت العديد من المواقف الكوميدية بين الأبطال . 

وجاءت الحلقة 11 من مسلسل اللعبة 3 لتشهد فوز مازو “ هشام ماجد ” على وسيم “ شيكو ” حيث تمكن من صفعة القلمين وحصل على مكسب مليون ونصف جنية .

وتدور أحداث المسلسل حول “وسيم ومازو” وهما زميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، حينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

مي كساب تشوق جمهورها لأحداث مسلسل اللعبة 3

تحد جديد.. أحدات الحلقة 10 من مسلسل اللعبة تعرف عليها

أبطال مسلسل اللعبة : 


المسلسل بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، أحمد فتحي، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، محمد ثروت، سامي مغاوري، تأليف أحمد سعد والي، إخراج معتز التوني.

وكان آخر أعمال الفنان هشام ماجد هو فيلم حامل اللقب والذي حقق إيرادات جيدة في شباك التذاكر وشارك في بطولته عدد من الفنانين وهم دينا الشربيني ومحمد سلام واحمد فتحي وويزو 

اللعبة الفنان هشام ماجد هشام ماجد مي كساب مسلسل اللعبة محمد ثروت سامي مغاوري ميرنا جميل

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