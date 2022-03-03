هشام ماجد يفوز على شيكو في الحلقة 11 من مسلسل اللعبة .. صور

أذيعت الحلقة 10 من مسلسل اللعبة 3 عبر منصة شاهد vip؛ حيث حملت العديد من المواقف الكوميدية بين الأبطال .

وجاءت الحلقة 11 من مسلسل اللعبة 3 لتشهد فوز مازو “ هشام ماجد ” على وسيم “ شيكو ” حيث تمكن من صفعة القلمين وحصل على مكسب مليون ونصف جنية .

وتدور أحداث المسلسل حول “وسيم ومازو” وهما زميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، حينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

أبطال مسلسل اللعبة :



المسلسل بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، أحمد فتحي، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، محمد ثروت، سامي مغاوري، تأليف أحمد سعد والي، إخراج معتز التوني.

وكان آخر أعمال الفنان هشام ماجد هو فيلم حامل اللقب والذي حقق إيرادات جيدة في شباك التذاكر وشارك في بطولته عدد من الفنانين وهم دينا الشربيني ومحمد سلام واحمد فتحي وويزو