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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد العطار: الـ"Fan-ID" شرط دخول مباراة السنغال.. ومعسكر المنتخب يبدأ 21 مارس

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي في اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، آن الـ فان آي دي؛ شرط رئيسي لدخول مباراة المنتخب والسنغال المقبلة، يوم 25 مارس، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم في قطر 2022.

وتابع العطار في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "معسكر منتخب مصر سيبدأ 21 مارس، والمحترفون سينضمون منذ بداية المعسكر".

أعلن اتحاد الكرة المصري فتح باب الحجز صباح اليوم الثلاثاء؛ لحجز تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام السنغال في اللقاء المقرر له يوم 25 مارس الجاري في ذهاب التصفيات الأفريقية الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها بقطر.

وتحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو الآتي:


سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه .
الدرجة الأولى 600 جنيه.
الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه.
الدرجة الثانية 250 جنيهًا.
الدرجة الثالثة 100 جنيه.

كأس العالم قطر 2022 اتحاد الكرة المصري

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