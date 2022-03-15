مأساة بانجورا لاعب بيلا.. مصاب بالفطر الأسود ويعالج بمستشفى المطرية.. فيديو

قالت سماح حمزة، وكيلة اللاعبين، إن موري بانجورا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيلا، حالته تزداد سوءًا رغم استئصال جزء من جسد اللاعب الغيني، بعدما أصابه السرطان.



وأضافت سماح حمزة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن موري بانجورا، يمتلك سيرة ذاتية جيدة، إذ لعب مع منية سمنود، ثم انتقل إلى صفوف فريق كفر الشيخ، ثم فريق بيلا في دوري الدرجة الثانية والهبوط معهم إلى دوري الدرجة الثالثة.

وأوضحت، إن التشخيص الطبي الأولي للاعب الغاني، موري بانجورا كان خاطئا ولا يوجد لديه شلل أو ورم، لكنه يعاني من إصابته بالسكر من عامين ولا يعلم، وحالته حاليا تزداد سوءًا، عقب تفاقم إصابته بالفطر الأسود.

وواصلت: "إجمالي التبرعات المقدمة للاعب الغيني مواري بانجورا، وصلت 10 آلاف جنيه، لكنه يحتاج في الوقت الراهن، لـ 30 ألف جنيه".



