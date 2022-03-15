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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الموريتاني يبحث مع مسؤولة أممية تعزيز التعاون والقضايا المشتركة

وزير الخارجية الموريتاني
وزير الخارجية الموريتاني

أجرى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في العاصمة نواكشوط، مباحثات مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لإفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي جيوفاني بيها.

وذكرت الخارجية الموريتانية أن المباحثات تناولت مختلف مجالات التعاون بين موريتانيا وهذه المنظمة الأممية، إضافة إلى مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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