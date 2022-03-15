أحمد أيوب: معسكرات المنتخب كانت تهدد استكمال الدوري السابق

أكد أحمد ايوب المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، أن البدري لو تمسك بإقامة معسكرات للمنتخب في الفترة التي تولى فيها المسئولية كان الدوري مهددا بعدم الاستكمال، موضحا أن الجهاز الفني وضع أولية لاستكمال المسابقات المحلية.



وتابع أيوب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "الإعلام كان يتربص بالجهاز الفني السابق للمنتخب تحت قيادة البدري، لا أريد أن أعتبرها عداوة بين البدري والإعلام، ولكن منتخب مصر قدم مباريات جيدة ولم يلقى الدعم، وتحولت انتصاراتنا لأداة سخرية".



وتابع أيوب: "تجربة بيراميدز أثرت الحياة الرياضية بشكل كبير، والفترة التي قضاها البدري في قيادة الفريق السماوي قبل تدريب المنتخب الوطني، يمكن أن تكون أثرت على علاقة البدري بالجماهير الأهلاوية".



وواصل المدرب العام السابق للمنتخب الوطني: "لم أشعر أن عملى في بيراميدز انعكس سلبيا على حظوظى في التواجد بالأجهزة الفنية للأهلي"