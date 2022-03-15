شعراوي ومحافظ بني سويف يفتتحان الممشى السياحي وكورنيش النيل بعد التطوير

بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه..

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف ظهر اليوم الثلاثاء الكورنيش السفلي والممشى السياحي، بتكلفة حوالي ٢٠٠ مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وذلك علي هامش احتفال المحافظة بالعيد القومي.



شارك في الافتتاح نواب محافظ بني سويف والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة .

وأشاد اللواء محمود شعراوي بأعمال التطوير التي شهدها الكورنيش والممشي السياحي ، مؤكداً حرص الدولة علي توفير متنفس حضاري لجميع المواطنين بمختلف طبقاتهم في المحافظات تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير الواجهات النيلية على امتداد نهر النيل، على غرار مشروع"ممشى أهل مصر"، والذي يعد أحد أهم المشروعات التى تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين.

وعقب الافتتاح تفقد وزير التنمية المحلية و المحافظ مكونات الكورنيش التي تشمل:باركينج بطاقة استيعابية أكثر من 90 سيارة،مطعم من دورين،ونافورتين أرضية وراقصة ومارينا، ومنطقة ملاهي أطفال،ومدرجات للجمهور،وعدد 2 مجمع كافيهات ومحلات تجارية ،بجانب مساحات خضراء ممتدة على طول الممشى، وأكشاك تجارية،بجانب عدد من بوابات الدخول لمنطقة الكورنيش، والتي تم تم مراعاة "كود الإتاحة" عند تصميمها لتمكين ذوى الهمم "تحت شعار الكورنيش صديق لذوى الهمم" ،حيث تضم 6 رامبات (رامب بالباركينج،و5 رامبات ببوابات الدخول و حمام مجهز لذوي الهمم بكل دورة مياه.

كما تفقد اللواء محمود شعراوي مع الدكتور محمد هاني ممشى العظماء، الذي يحتوى على مجموعة من صور ومعلومات عن بعض المشاهير والأعلام والرموزمن أبناء المحافظة ،حيث تعمل بنظام الباركود( QR code) الموجود على اللوحة التذكارية، وتتضمن معلومات قيمة وتفصيلية عن الشخصية ، تشمل اسم الشخصية،محل وتاريخ ميلاده أو وفاته ،المجال الذي برع وتميز فيه،وذلك بهدف تخليد وتكريم تلك النوابغ والأعلام، وتنمية روح الانتماء لدى أبناء المحافظة ،علاوة على متابعة منظومة العمل الخاصة بقطاع الأمن وشؤون البيئة ،والتي تشرف عليها إحدى الشركات الخاصة،وتضم 170 شاباً وفتاة من أبناء بني سويف ممن تم تدريبهم على مستوى عال ،خاصة وأن المشروع تم تنفيذه بمكونات حديثة، لاسيما منظومة الكاميرات والمكونات الترفيهية الحديثة.

افتتاح كورنيش بني سويف

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