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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شعراوي: التنمية المحلية تبذل قصارى جهدها لدعم ذوي الهمم وتمكينهم لمواجهة التحديات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم ذوي الهم

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية رسالة للأعمال الخيرية لتوفير مبلغ 5 ملايين جنيه لتقديم الدعم اللازم للقيام بحزمة من التدخلات العاجلة لرفع الضرر وتخفيف الآثار السلبية التى تقع على الأسر المتضررة والحالات الطارئة بالمحافظات لتمكينهم اقتصادياً من خلال تقديم حلول متكاملة ، وكذا إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للشباب من ذوى الهمم والأسر الأكثر احتياجاً وتمكين المراة اقتصادياً خاصة المرأة المعيلة بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

 

وقع على البروتوكول عن وزارة التنمية المحلية ، اللواء حمزة درويش الوكيل الدائم للوزارة والمشرف العام على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والدكتور شريف عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية .

 

وعقب توقيع البرتوكول أكد اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في سبيل دعم ذوى الهمم وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها وتوفير أفصل سبل الرعاية لهم ، من خلال توفير الخدمات المقدمة لهم ، وكذا دعم كافة المجالات التعليمية والطبية والترفيهية لهم .

 

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بذوى الهمم في ظل رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى لإحتفاليات " قادرون باختلاف" في نسخها الثلاث السابقة وتوجيهاته المستمرة للحكومة والجهات المعنية بتقديم كل الدعم والمساندة لهم باعتبارهم من الفئات الموجودة في المجتمع المصرى التي تتطلب منا جميعاً الرعاية والإهتمام وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءاتهم وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم من جميع الخدمات الأساسية.

 

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه سيتم وفقاً للبرتوكول السماح بإقامة حفلات لأبطال التحدي من " ذوى الهمم " والمرافقين لهم من متطوعى جمعية رسالة بالحدائق العامة والمتخصصة خلال أيام الجمعة والعطلات الرسمية والأعياد وذلك حتى نهاية سنة 2022 ، وكذا السماح لذوى الهمم وأسرهم بالدخول إلى الحدائق وذلك بمحافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية ) وذلك مجاناً طوال عام 2022 .

 

ومن جانبه قال الدكتور شريف عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية إننا سنقوم بتنفيذ دورات تدريبية وفنية وإرشادية للشباب المستهدفين لتمكينهم للعمل بتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الشباب على إقامة وإدارة مشروعاتهم بنجاح وتطوير المشروعات القائمة وتشجيع المكون المحلي مما يساهم بإمداد القطاع الصناعي بالعمالة بما يوفره من فرص عمل جديدة وتعزيز فرص تمكين المرأة اقتصاديا.

 

وأضاف د. شريف يحيى مدير العلاقات الحكومية بالجمعية بأن البروتوكول سيساهم في التعاون بين وزارة التنمية المحلية وجمعية رسالة من خلال تقديم المساهمة العاجلة والفعالة في حالات الكوارث والطوارئ لقدر الله .

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وزير التنمية المحلية برتوكول جمعية رسالة مشروعات صغيرة حياة كريمة

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