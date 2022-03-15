بالصور.. جراحة دقيقة لطفلة مولودة بورم في الفم بمطروح

لأول مرة... مستشفى مطروح العام تجري استئصال ورم من فم مولودة

نجحت جهود مستشفى مطروح العام فى إنقاذ حياه طفلة حديثة الولادة عمرها عدة ساعات تعاني من ورم يخرج من تجويف الفم.

أحد الدكتور صبري المنياوي أن مستشفى مطروح العام استقبلت طفلة حديثة الولادة عمرها عدة ساعات تعاني من ورم يخرج من تجويف الفم ويعيق الرضاعة ويسبب صعوبة بالتنفس.



وأضاف تم العرض على أخصائي جراحة الأطفال الذي قرر بحجز الطفلة داخل وحدة حديثي الولادة وتحضيرها لدخول العمليات.

وأشار تم عمل الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة التي تؤكد لياقة الطفلة للتخدير وتم استئصال الورم المكون من ثلاث أجزاء في عملية استغرقت ساعة واحدة فقط لافتا أن الطفلة خرجت بعد الإفاقة مع إستمرار حجزها بوحدة حديثي الولادة للمتابعة بواسطة أطباء الأطفال و أخصائي جراحة الأطفال .

وأوضح أنه الجراحة أجراها الدكتور كريم بدر أخصائي جراحة الأطفال والدكتور حسام سرور أستاذ التخدير بجامعة الإسكندرية والدكتور حسام أبو سمرة مدرس مساعد التخدير جامعة الإسكندرية وطاقم تمريض العمليات .

و قدم الدكتور أحمد البلتاجي وكيل الوزارة الشكر والتقدير لإدارة المستشفى و طاقم العمليات والمبتسرين على جهودهم المبذولة مع جميع الحالات وخاصة هذه النوعية من الحالات التي لم تكن تجرى من قبل لعدم وجود هذه التخصصات .

كما أكد الدور الذي توليه الوزارة لدعم المناطق النائية من التخصصات الطبية ذات الندرة وهو ما اتضح جلياً في الآونة الأخيرة من التعاقدات التي تبرم طبقاً لبروتوكول الوزارة للاستعانة بأطقم طبية على أعلى مستوى من أساتذة الجامعات والمعاهد المصرية بالإضافة إلى كوادر وزارة الصحة .

بعد إجراء العملية للطفلة

ورم بفم رضيعة بمطروح