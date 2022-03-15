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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرف التجارية: هناك احتياطي استراتيجي في السلع الأساسية من 6 الي 12 شهرا

سلع استهلاكية
سلع استهلاكية

طمأن الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، المواطنين بشأن توافر السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن كل أنواع السلع الغذائية متوفرة بكميات كبيرة في الدولة المصرية.

وأضاف علاء عز، في حوار مع الاعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك احتياطي استراتيجي في السلع الأساسية من ٦ الي ١٢ شهرا، متابعها أن الدولة مع بداية جائحة كورونا وهناك توجيهات رئاسية بالحفاظ على احتياطي استراتيجي للسلع كبير.

وتابع الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية، أن ثلث الإنتاج في مصر هالك ما بين المواصلات والتجار والمنزل، لافتا إلى أن علي المواطن ترشيد الاستهلاك قد المستطاع. 
https://fb.watch/bMIxCnfxN_/

 

علاء عز الغرف التجارية السلع الغذائية تامر امين أمين عام

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