حلويات إيطالية.. طريقة عمل كيكية المشمش

تعتبر طريقة عمل كيكة المشمش وجوز الهند، من الحلويات الإيطالية الشهيرة، وهي من الحلويات الجديدة واللذيذة والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، ويمكن تقديمها أيضا في المناسبات، وستنال هذه الوصفة إعجاب الكبار والصغار.



وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كيكة المشمش الشهية وهي إحدى وصفات المطبخ الإيطالي، ويمكن تحضيرها في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 10 أشخاص، لذا فهي مناسبة للعزومات، والمناسبات، وإليكم الوصفة بالتفصيل..



طريقة عمل كيكة المشمش

طريقة عمل كيكة المشمش

مقادير كيكة المشمش :

3 بيضات.

½ كوب سكر.

½ كوب جوز هند مبشور.

¾ كوب كريمة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

10 ثمرات مشمش، مقسومة طوليا.



مقادير العجينة :

150 جرام زبدة طرية.

¾ كوب سكر.

بيضة.

¾ كوب دقيق ذاتي الرفع.

¾ كوب دقيق عادي.



للتزيين:

سكر بودرة



طريقة عمل كيكة المشمش :

- نقوم بتسخين الفرن على 180 درجة مئوية، ونفرش صينية مقاس 20*30 بورق الخبز.

- نخفق الزبدة والسكر جيداً حتى يصبح قوامها كريمي.

- نقوم بإضافة البيض مع الاستمرار في الخفق.

يضاف نوعي الدقيق، وقلّبي العجين، ونضعه في الصينية، وندخلها الفرن لمدة 10 دقائق، ونقوم بإخراجها من الفرن ونتركها جانبا.

- نخفق البيض مع السكر، جوز الهند، الكريمة والفانيليا جيدا.

- نسكب المزيج في الصينية فوق الكيكة، ونقوم بتوزيع قطع المشمش عليه، وندخل الصينية الفرن مرة أخرى لمدة 30 دقيقة.

- نخرج كيكة المشمش من الفرن ونقوم بنثر السكر البودرة عليها .