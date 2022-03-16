أحمد رفعت : لا أمتلك عروضاً رسمية من الأهلي والزمالك

تحدث أحمد رفعت، لاعب فريق فيوتشر، عن العروض التي قدمت له خلال الفترة الماضية بعد التألق في المباريات مع الفريق ومنتخب مصر في كأس العرب أيضًا.

وأضاف رفعت في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "لا أمتلك عروضاً رسمية من فريقي الأهلي والزمالك، وكل ما يثار ليس له أساس من الصحة".

وحقق فريق فيوتشر فوزًا كبيرًا برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعته أمس الثلاثاء بنظيره سموحة ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري.

وتقدم فيوتشر في الدقيقة 30 بهدف سجله لاعبه ناصر ماهر قبل أن يُضيف الهدف الثاني في الدقيقة48 ثم أضاف زميله محمد رضا الهدف الثالث في الدقيقة 55 قبل أن يُسجل ناصر ماهر الهدف الرابع لفريقه والثالث له بالدقيقة 65.

ورفع فيوتشر رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 19 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف صيد سموحة عند الدقيقة 23 في المركز الرابع.