المريخ السوداني يكشف كواليس طلب عدم حضور الجماهير لمباراته أمام الأهلي

قال عادل أبو جريشة، نائب رئيس نادي المريخ السوداني للشؤون الرياضية، إن فريقه يستعد لمواجهة الأهلي، منذ الانتهاء من مواجهة الهلال السوداني، الجمعة الماضي، موضحًا أن التركيز عالٍ قبل المواجهة المرتقبة.

وأضاف أبو جريشة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن المريخ السوداني، طلب حضور 5000 مشجع، على أن يكون من بينهم 500 مشجع فقط لجمهور الأهلي، باعتبارها مباراة المريخ السوداني.

وأشار إلى أن هذا الطلب جاء أسوة بما حدث في مباراة الأهلي ذهابًا، بينما إذا كانت أعداد الجماهير أكثر من ذلك فإن النادي يطلب عدم حضور جماهير من الأساس، على أن يقتصر الحضور على مسؤولي الناديين فقط.