رانجنيك بعد خسارة اليونايتد: لم نتمكن من تحويل طاقتنا إلى تسجيل هدف أو هدفين

علق رالف رانجنيك على خروج مانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16.

وتأهل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوزه على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف نظيف في إياب دور الـ 16.

وقال رانجنيك في تصريحات عقب المباراة: "سيطرنا على الشوط الأول، ولعبنا بالطريقة التي أردناها تمامًا".

وأضاف: "كان الأمر يتعلق بمن يسجل الهدف الأول، إذا استقبل مرماك هدفًا أولاً ضد أتلتيكو في ملعبك؛ فنحن نعلم أنهم خبيرين في تدميرك".

وواصل: "أعتقد أيضًا أن الحكم وقع في الفخ من خلال التصرفات الغريبة من أجل إهدار الوقت، لا أتذكر في الشوط الثاني أن اللعب إستمر لأكثر من دقيقتين أو ثلاث دقائق دون توقف".

واختتم رانجنيك: "كان بإمكاننا تسجيل هدف واحد بالتأكيد عندما ارتطمت بالعارضة، لكن في النهاية للأسف لم نتمكن من تحويل هذه الطاقة إلى تسجيل هدف أو هدفين".

حاول لاعبو مانشستر يونايتد بشتى الطرق تسجيل هدف التعادل، لكنهم لم يتمكنوا من مسعاهم، ليتم إقصائهم من البطولة، ويعبر أتلتيكو مدريد لدور ربع النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله.