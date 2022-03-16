شبانة: محمد شريف ينتظر عرض سامبدوريا الإيطالي رسميًا للأهلي للرد على كيروش

أكد الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، على فضائية etc أن اللاعب محمد شريف يترقب وصول عرض سامبدوريا الإيطالي بشكل رسمي للنادي الأهلي من أجل البت فيه بعد المكالمات الهاتفية التي تلقاها من شركة التسويق الأوروبية عن اهتمام الفريق الإيطالي.



وكشف مصدر مسئول لبوكس تو بوكس، أن إدارة الكرة بالأهلي أكدت لمهاجم الفريق أنهم ينتظرون وصول عرض رسمي من أجل حسم مصيره والبت فيه واتخاذ القرار الأنسب للنادي واللاعب.

وأشار المصدر إلى أن هناك قراراً من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وشركة الكرة بدراسة العروض التي سوف تصل لأي لاعب بشرط يرضي طموحات النادي من الناحية المادية من أجل تعويض غياب رحيل النجوم بضم صفقات سوبر في الصيف.



وأضاف المصدر أن هناك بعض العروض أبرزها جالطة سراي وبشكتاش التركيين بجانب سامبدوريا الإيطالي وعروض أخرى من فرنسا واليونان تراقب اللاعب خلال مشاركته مع الأهلي".



وتصدر محمد شريف القائمة برصيد 6 أهداف و4 أسيست..

وحل التونسي على معلول فى المركز الثانى في القائمة برصيد 5 أهداف و5 أسيست..

وجاء محمد مجدى قفشة فى المركز الثالث برصيد 5 أهداف و5 أسيست..

بينما يأتي الجنوب أفريقي بيرسى تاو فى المركز الرابع برصيد 5 أهداف و2 أسيست..

وتذيل حسين الشحات القائمة بواقع 3 أهداف و4 أسيست..