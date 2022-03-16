محافظ المنوفية يلتقي المدير التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري لمناقشة خطة التطوير

إلتقي اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، المهندس سيد متولي المدير التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري ، وذلك لمناقشة خطة تطوير منظومة النقل داخل المحافظة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، والمهندس محمد شعبان بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمهندس محمد بشر رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والمراقبة، والدكتور عواد أحمد مدير مرفق النقل الداخلي والعميد تامر سعد مدير إدارة المرور واللواء ممدوح إبراهيم مدير مشروع المواقف بالمحافظة .

وخلال الإجتماع تم مناقشة خطة تطوير منظومة النقل داخل المحافظة والذي تُعد مرفقاً حيوياً يساهم في نقل شريحة كبيرة من المواطنين يومياً من أجل تعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة وبمايحقق خدمة أفضل لمواطني المنوفية ، حيث من المقرر بحث تدعيم المنظومة للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

من جانبه، أشار محافظ المنوفية ، إلى أن تطوير منظومة النقل داخل المحافظة تأتي في إطار خطة وزارة النقل لتوفير خدمات نقل ركاب مميزة علي مستوي الجمهورية ، تشمل ربط عواصم المحافظات ببعضها .