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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 42 مخالفة فى حملة مكبرة على الأسواق بميت غمر

حملة ميت غمر
حملة ميت غمر

شن مجلس مدينة ميت غمر بالتنسيق مع إدارات التموين والطب البيطري والقوى العاملة بميت غمر حملة تموينية مكبرة اليوم الأربعاء على الأسواق، والمحلات التجارية والمطاعم بمدينة ميت غمر والتى أسفرت عن ضبط 42 مخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

جاء ذلك بمشاركة رباب أبو السعود مدير التفتيش المالي والإداري ومحمد عقل بإدارة البيئة وعادل محمد مدير الإشغالات برئاسة مركز ميت غمر وعماد محمد بإدارة التموين وعادل محمد أحمد مندوب الإدارة الصحية والدكتور أشرف الفونس مندوب إدارة الطب البيطري وكمال وهبه كبير مفتشي تموين وتنفيذاً للتعليمات للأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحلات التجارية ومحلات بيع اللحوم الكائنة بنطاق المركز وإحكام الرقابة علي الأسواق وضبطها والقضاء علي حالات الغش التجاري وضبط المتلاعبين في بيع السلع التموينية المدعمة .

و أسفرت الحملة التي قادها المهندس عمرو فكرى رئيس مجلس ومدينة ميت غمر ومحمد البيلي نائب رئيس مجلس مدينة ميت غمر، عن تحرير عدد 11 محاضر بيئة وطب بيطرى ضبط خلالها كميات كبيرة من اللحوم والسمك والدقيق والبانيه والكبده واللحوم المفرومة الفاسدة .

كما أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار و13 محاضر إنذارات مخالفات من قبل مكتب القوي العاملة، ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص و2 مخالفة اشتراط نظافة عامه، و3 محاضر عدم حمل شهادة صحية و2 محضر نظافة خاصة بالصحة .

فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتنبيه على أصحاب المحلات والمنشآت التجارية بتوفيق أوضاعهم واستكمال إجراءات التراخيص اللازمة.

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مركز ميت غمر المحلات التجارية الإجراءات القانونية اللازمة حملات التموين مدينة ميت غمر الطب البيطري حملة تموينية

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