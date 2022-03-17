التشنجات أبرزها.. تعرف على أعراض وأسباب متلازمة تململ الساقين لدى الأطفال

يُصاب الأطفال بمتلازمة تململ الساقين كالبالغين، قد يشعر الأطفال بأحاسيس في أرجلهم تجعل من الصعب عليهم النوم أو الاستمرار فيه، وإذا حدث هذا الإحساس بانتظام، فقد يكونون مصابين بمتلازمة تململ الساقين والتي تعتبر إحدى اضطرابات النوم.



يمكن أن تحدث متلازمة تململ الساقين لدى حوالي 2% من الأطفال في سن المدرسة، كما يمكن أن تسري في العائلات، ربما يكون أحد والدي أولئك الأطفال - المصابين بالأعراض - مصابًا بمتلازمة تململ الساقين.



قال جولي بوغن، دكتور الطب، طب الرئة والعناية المركزة، مايو كلينك، مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا.



وعلى غرار البالغين، قد تجعل متلازمة تململ الساقين من الصعب على الأطفال الحصول على نوم هانئٍ ليلًا. ولا تؤدي إلى مشاكل صحية أخرى عند الأطفال، كما تتوفر العلاجات التي غالبًا ما يمكن أن تقلل من أعراض متلازمة تململ الساقين أو تقضي عليها.



في البداية، قد يكون من الصعب تشخيص الأطفال المصابين بمتلازمة تململ الساقين، والتي تتسم برغبةٍ مزعجةٍ أو غير مريحة لتحريك ساقيهم، يصفها بعض الأشخاص بأنها إحساس بالتنميل أو الشد أو الاشتعال في الفخذين أو ربلة الساق (البطة) أو القدمين، قد يصف الأطفال الأمر بأنه "حشرات" أو يستخدمون أوصافًا أخرى من هذا القبيل.



ويزول هذا الإحساس مؤقتًا عندما ينهضون ويتحركون، أو يغيرون القدم التي يقفون عليها، أو يقومون بتحمية أرجلهم، قد يعاني الأطفال أيضًا من "آلام البلوغ"، والتي عادةً ما تقل وتزداد، ولا ترتبط بالحاجة إلى الحركة.



تبدأ أعراض متلازمة تململ الساقين عادةً في الليل بعد الجلوس أو الاستلقاء لبعض الوقت، وقد تحدث هذه الأعراض أثناء النهار أيضًا، عندما يكون الشخص جالسًا، لكنها عادة ما تكون أسوأ في الليل، قد يشعر الأطفال أحيانًا بهذه الأحاسيس أثناء جلوسهم في السيارة أو الفصل الدراسي.



كما يعاني العديد من الأشخاص من تشنجات خفيفة في الساق أثناء نومهم، هذه الحركات تسمى "بدايات النوم"، وهي جزء طبيعي من النوم، ولا ترتبط بمتلازمة تململ الساقين، تكون متلازمة تململ الساقين أكثر إزعاجًا وغالبًا ما تجعل من الصعب عليك النوم والاستمرار في النوم.



وفي بعض الأحيان، يمكن تفسير إجهاد العضلات والأربطة خطأً بأنه متلازمة تململ الساقين أيضًا، إلا أنه عادة ما يقل الإجهاد بالراحة؛ بينما تزداد أعراض متلازمة تململ الساقين سوءًا عندما تظل الأطراف ساكنة دون حركة.

يستطيع مزود الرعاية الصحية عادةً تشخيص متلازمة تململ الساقين بناءً على الأعراض،

يمكن أن تبدأ الأعراض في وقت مبكر عند الأطفال من عمر 5 إلى 6 سنوات، وقد يوجد اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط لدى حوالي 30% من الأطفال المصابين بمتلازمة تململ الساقين.



ولا تكون دراسات النوم ضرورية إلا إذا لم يستطع الأطفال وصف أعراضهم بدقة، وحسب عمر الأطفال النمائي قد يصعب عليهم وصف الأحاسيس غير المعتادة في أرجلهم، لذلك من المهم التحدث مع مزود الرعاية الصحية حول الخيارات المتاحة.



يركز علاج متلازمة تململ الساقين على تخفيف أعراضها، إذ قد يؤدي أخذ حمام دافئ، أو تدليك الساقين، أو وضع كمادات دافئة أو باردة إلى تهدئة أعراض متلازمة تململ الساقين، كما يمكن لتمارين الإطالة، المتبوعة بالممارسة المنتظمة للتمارين الرياضية المعتدلةٍ، وترسيخ عادات النوم الجيدة - أن تُحدث فرقًا. أيضًا، قد يؤدي استهلاك الكافيين أو الكحول أو التبغ إلى تحفيز الأعراض أو تفاقمها.

وتظهر الأبحاث أن نقص الحديد في النظام الغذائي للشخص قد يساهم في ظهور أعراض متلازمة تململ الساقين، يستهلك بعض الأطفال الصغار أو الرضع كميات كبيرة من حليب الأبقار، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الحديد، وقد ترغبين في التحدث إلى طبيب الأطفال لفحص مستوى الحديد في الدم لدى طفلتك.



إذا كان مستوى الحديد في الدم منخفضًا، فقد يساعدها تناولُ المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد. ومنها: اللحوم الحمراء؛ والخضروات الورقية باللون الأخضر الداكن؛ والبقوليات؛ والخبز وحبوب الإفطار والمعكرونة المعززة بالحديد، قد يوصي مزود الرعاية الصحية أيضًا بمكملات الحديد، والتي عادة ما تكون الخيار الأول لعلاج الأطفال.

لم توافق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أي أدوية لعلاج الأطفال المصابين بمتلازمة تململ الساقين وقد يفكر طبيب أمراض النوم في بعض الأدوية إذا لم يستجب الأطفال للتدابير الأخرى لإدارة الأعراض.



أما البالغون، فإذا كانت تغييرات نمط الحياة غير كافية، تتوفر أدوية لتقليل الأعراض المرتبطة بمتلازمة تململ الساقين، من الأدوية التي ثبتت فعاليتها: الكثير من الأدوية التي تؤثر على مادة كيميائية في دماغك تسمى الدوبامين. وظيفة الدوبامين هي إرسال رسائل من دماغك إلى جسمك تتحكم في حركة العضلات. ويعتقد الباحثون أن متلازمة تململ الساقين قد تكون مرتبطة بنقص نشاط الدوبامين في الجهاز العصبي.



اعلمي أن بعض الأدوية قد تؤدي إلى تفاقم أعراض متلازمة تململ الساقين، ومنها أدوية المساعدة على النوم المتاحة دون وصفة طبية والتي تحتوي على دي فين هيدرامين، ومثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية، والأدوية المضادة للغثيان، راجعي الأدوية الحالية مع مزود رعايتك الصحية، وقد يوصي ببدائل أخرى، حسب الحاجة، لإدارة متلازمة تململ الساقين.