علاج الزكام عند الأطفال الرضع في المنزل

لا يوجد علاج الزكام عند الأطفال الرضع؛ حيث يمكن أن تتحسن معظم حالات نزلات البرد الشائعة دون علاج عادةً في غضون أسبوع إلى 10 أيام، ولكن قد يستمر السعال لمدة أسبوع أو أكثر، ولا يجب إستخدام المضادات الحيوية لأنها لا تعمل ضد نزلات البرد.

علاج الزكام عند الأطفال الرضع





ويمكن أن تحاول في جعل طفلك أكثر راحة من خلال إجراءات علاج الزكام عند الأطفال الرضع، مثل التأكد من أنه يشرب كمية كافية من السوائل ، وشفط مخاط الأنف والحفاظ على رطوبة الهواء، ويجب تجنب الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية بشكل عام عند الأطفال، وفقا لما نشر في موقع mayoclinic .







ويمكنك استخدام علاج الزكام عند الأطفال الرضع التي لا تتطلب وصفة طبية لتخفيف الحمى . ومع ذلك ، فإن هذه الأدوية لا تقتل نزلات البرد، وتعتبر الحمى جزءًا من استجابة طفلك الطبيعية للفيروس، لذلك قد تساعد في السماح لطفلك الإصابة بـ حمى منخفضة الدرجة.



لعلاج الحمى أو الألم عند الأطفال ، ضع في اعتبارك إعطاء الأطفال الرضع أو الأطفال أدوية الحمى والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأسيتامينوفين (تايلينول ، وغيره) أو الإيبوبروفين (أدفيل ، وموترين ، وغيرهما). هذه بدائل أكثر أمانًا للأسبرين.



وبالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 أشهر ، لا تعطي أسيتامينوفين حتى يفحص طفلك الطبيب. لا تعطِ الإيبوبروفين لطفل يقل عمره عن 6 أشهر أو للأطفال الذين يتقيئون باستمرار أو يعانون من الجفاف، وإذا أعطيت طفلك مسكنًا للألم ، فاتبع إرشادات الجرعات بعناية، واتصل بطبيبك إذا كانت لديك أسئلة حول الجرعة المناسبة لطفلك.

علاج الزكام عند الأطفال الرضع





وبالنسبة لأدوية السعال والبرد فهي ليست آمنة للرضع والأطفال الصغار؛ حيث انه لا تعالج أدوية السعال والبرد التي تصرف بدون وصفة طبية السبب الكامن وراء نزلات البرد عند الرضع ولن تقضي عليه سريعًا، وقد يكون لأدوية السعال والبرد آثار جانبية خطيرة ، بما في ذلك الجرعات الزائدة المميتة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين.



ولا تستخدم الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية ، باستثناء مخفضات الحمى ومسكنات الألم ، لعلاج الزكام عند الأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، لذا ضع في اعتبارك أيضًا تجنب استخدام هذه الأدوية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا.



وفي أغلب الأحيان ، يمكنك علاج الزكام عند الأطفال الرضع، لجعل طفلك مرتاحًا قدر الإمكان ، وذلك عبر تجربة بعض هذه النصائح، وتشمل :

- إعطاء الطفل الكثير من السوائل :

وتعتبر السوائل مهمة لتجنب الجفاف؛ حيث أن المشروبات العشبية وحليب الأم هو الخيار الأفضل، وإذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فقد يوفر حليب الثدي حماية إضافية من الجراثيم المسببة لنزلات البرد.



- شفط أنف طفلك :

ويمكن للحفاظ على الممرات الأنفية لطفلك نظيفة باستخدام شفط الأنف لطفلك لطرد المخاط الزائد .



- قطرات الأنف المالحة :

وقد يوصي طبيب الأطفال بقطرات محلول ملحي لترطيب الممرات الأنفية وتخفيف المخاط السميك للأنف.



- بلل الهواء :

ويمكن أن يؤدي ترطيب الهواء في غرفة طفلك إلى تخفيف احتقان الأنف.