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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

8 عوامل تزيد من خطر الإصابة بنزلات البرد.. تعرف عليها

نزلات البرد
نزلات البرد

إذا كان لديك جهاز مناعي ضعيف، فأنت أكثر عرضة للإصابة بـ نزلات البرد، ومع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير يمكن أن تنتشر نزلات البرد بسهولة ، لذلك عليك اتخاذ بعض الخطوات الإضافية للحفاظ على صحتك.

ومن أبرز العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بنزلات البرد هي.

مشاركة الأكواب والنظارات والشوك والملاعق.

احتفظ بها في المنزل عندما يكون مريضًا.

عدم الحصول على  قسط كافٍ من النوم ، واتباع نظام غذائي صحي .

الاتصال الوثيق مع أي شخص مصاب بالزكام، أو التواجد في الزحام ، عندما يكون ذلك ممكنًا.  

عدم الأكل بشكل صحي أو ممارسة الرياضة.

عدم غسل يديك جيدًا بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

يزيد التدخين بشكل كبير من وتيرة نزلات البرد لدى البالغين، المدخنون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات نزلات البرد والإنفلونزا.

قد تكون في خطر متزايد للإصابة بالزكام إذا كنت تحت ضغط شديد ، أو إذا كنت تشعر بالقلق أو الاكتئاب .

المصدر webmd

 

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