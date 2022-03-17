توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 17-3-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 17- 3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي .
برج الحمل
مهنيا واجتماعيا: قد تواجه مسائل دقيقة وحساسة فابحثها بهدوء، واعمل في صمت.
عاطفيا وصحيا: القمر ونبتون في وضع متنافر.. لا تتحرك بسرعة حفاظا على سلامتك وتأن في أقوالك مع الأحباب.
برج الثور
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعمل اليوم لصالحك ويغمرك بالرومانسية وبدفء المشاعر.
مهنيا: الشمس بمنزل المشروعات تمدك بطاقة مهولة وعليك أن تحسن استغلالها وتوظيفها.
برج الجوزاء
مهنيا وعائليا: القمر ونبتون معاكسان مما يجعلك متحفزا، حاول أن تتحكم في انفعالاتك وعنادك وعليك أن تصبر.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في وضع معاكس.. لا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط عاطفية متينة.
برج السرطان
مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي داعم ويساعدك على إثبات أنك الشخص المثالي للقيام بالواجب باقتدار.
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل العلاقات والفرصة سانحة للقاءات اجتماعية وعاطفية تسعدك.
برج الأسد
مهنيا وماليا: القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تدرس جيدا حالتك المادية قبل اتخاذ أي قرار، وانتبه لحقوقك وفي توقيع الأوراق.
اجتماعيا وعاطفيا: الفلك ينصحك ألا تتسرع في إعطاء وعود وتأن في أقوالك وردودك.
برج العذراء
اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك يساعدك على تحقيق النجاح ويمنحك قدرة كبيرة على الإقناع، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا: رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تخطف القلوب وتخلب الوجدان بسحرك.
برج الميزان
مهنيا وصحيا: القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تراجع سلوكك الصحي وأن تركز على ما يفيدك.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك أن تتكلم فقط مع من تثق بهم ولا ترفض نصيحة المخلصين، ولا تتسرع في انفعالاتك مع الأحباب.
برج العقرب
عاطفيا وعائليا: يمنحك المخلصون الخبرة والنصائح الثمينة فاستفد منها.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يساعدك على التألق ويمنحك أدوات السعادة
برج القوس
عاطفيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بالابتعاد عما يثير أعصابك وعليك أن تبقى ساكنا وأن تتعامل بحذر.
مهنيا وعائليا: القمر ما زال معاكسا وعليك اليوم أن تضع حساسيتك جانبا حتى يمر اليوم بسلام
برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يضاعف ثقتك بنفسك.. تلتقط الفرص وتهتم بدراسة أمر يشغلك.
عاطفيا وعائليا: فينوس بمنزل العلاقات تمنحك سحرا وتؤثر فيمن تحب وتقترب ممن يعانون من الأقارب وتخفف عنهم وترشدك بصيرتك
برج الدلو
مهنيا وماليا: القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك أن تتوخى الحيطة والحذر إذا أردت تنمية أعمالك ومدخراتك أو ما تملك من أصول.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك تساعدك على التأثير في الآخرين، فقط اعتن اليوم بأقوالك.
برج الحوت
اجتماعيا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك واليوم عليك أن تنتبه لحقوقك ومصالحك واهتم بالرد على الاستفزازات بهدوء وبأسلوب مقنع وبليغ، ولا تعلن خططك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب العناد وحاول أن تلبي ما ينتظره منك الطرف الآخر.