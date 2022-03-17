توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 17-3-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 17- 3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي .

برج الحمل

مهنيا واجتماعيا: قد تواجه مسائل دقيقة وحساسة فابحثها بهدوء، واعمل في صمت.

عاطفيا وصحيا: القمر ونبتون في وضع متنافر.. لا تتحرك بسرعة حفاظا على سلامتك وتأن في أقوالك مع الأحباب.

برج الثور

عاطفيا: القمر في منزل الحب يعمل اليوم لصالحك ويغمرك بالرومانسية وبدفء المشاعر.

مهنيا: الشمس بمنزل المشروعات تمدك بطاقة مهولة وعليك أن تحسن استغلالها وتوظيفها.

برج الجوزاء

مهنيا وعائليا: القمر ونبتون معاكسان مما يجعلك متحفزا، حاول أن تتحكم في انفعالاتك وعنادك وعليك أن تصبر.

اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في وضع معاكس.. لا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط عاطفية متينة.

برج السرطان

مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي داعم ويساعدك على إثبات أنك الشخص المثالي للقيام بالواجب باقتدار.

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل العلاقات والفرصة سانحة للقاءات اجتماعية وعاطفية تسعدك.

برج الأسد

مهنيا وماليا: القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تدرس جيدا حالتك المادية قبل اتخاذ أي قرار، وانتبه لحقوقك وفي توقيع الأوراق.

اجتماعيا وعاطفيا: الفلك ينصحك ألا تتسرع في إعطاء وعود وتأن في أقوالك وردودك.

برج العذراء

اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك يساعدك على تحقيق النجاح ويمنحك قدرة كبيرة على الإقناع، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا: رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تخطف القلوب وتخلب الوجدان بسحرك.

برج الميزان

مهنيا وصحيا: القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تراجع سلوكك الصحي وأن تركز على ما يفيدك.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك أن تتكلم فقط مع من تثق بهم ولا ترفض نصيحة المخلصين، ولا تتسرع في انفعالاتك مع الأحباب.

برج العقرب

عاطفيا وعائليا: يمنحك المخلصون الخبرة والنصائح الثمينة فاستفد منها.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يساعدك على التألق ويمنحك أدوات السعادة

برج القوس

عاطفيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بالابتعاد عما يثير أعصابك وعليك أن تبقى ساكنا وأن تتعامل بحذر.

مهنيا وعائليا: القمر ما زال معاكسا وعليك اليوم أن تضع حساسيتك جانبا حتى يمر اليوم بسلام

برج الجدي

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يضاعف ثقتك بنفسك.. تلتقط الفرص وتهتم بدراسة أمر يشغلك.

عاطفيا وعائليا: فينوس بمنزل العلاقات تمنحك سحرا وتؤثر فيمن تحب وتقترب ممن يعانون من الأقارب وتخفف عنهم وترشدك بصيرتك

برج الدلو

مهنيا وماليا: القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك أن تتوخى الحيطة والحذر إذا أردت تنمية أعمالك ومدخراتك أو ما تملك من أصول.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك تساعدك على التأثير في الآخرين، فقط اعتن اليوم بأقوالك.

برج الحوت

اجتماعيا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك واليوم عليك أن تنتبه لحقوقك ومصالحك واهتم بالرد على الاستفزازات بهدوء وبأسلوب مقنع وبليغ، ولا تعلن خططك.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب العناد وحاول أن تلبي ما ينتظره منك الطرف الآخر.