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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 17-3-2022

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 17-3-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 17- 3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي .

برج الحمل
مهنيا واجتماعيا: قد تواجه مسائل دقيقة وحساسة فابحثها بهدوء، واعمل في صمت.
عاطفيا وصحيا: القمر ونبتون في وضع متنافر.. لا تتحرك بسرعة حفاظا على سلامتك وتأن في أقوالك مع الأحباب.

برج الثور
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعمل اليوم لصالحك ويغمرك بالرومانسية وبدفء المشاعر.
مهنيا: الشمس بمنزل المشروعات تمدك بطاقة مهولة وعليك أن تحسن استغلالها وتوظيفها.

برج الجوزاء
مهنيا وعائليا: القمر ونبتون معاكسان مما يجعلك متحفزا، حاول أن تتحكم في انفعالاتك وعنادك وعليك أن تصبر.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في وضع معاكس.. لا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط عاطفية متينة.

برج السرطان
مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي داعم ويساعدك على إثبات أنك الشخص المثالي للقيام بالواجب باقتدار.
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل العلاقات والفرصة سانحة للقاءات اجتماعية وعاطفية تسعدك.

برج الأسد
مهنيا وماليا: القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تدرس جيدا حالتك المادية قبل اتخاذ أي قرار، وانتبه لحقوقك وفي توقيع الأوراق.
اجتماعيا وعاطفيا: الفلك ينصحك ألا تتسرع في إعطاء وعود وتأن في أقوالك وردودك.

برج العذراء
اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك يساعدك على تحقيق النجاح ويمنحك قدرة كبيرة على الإقناع، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا: رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تخطف القلوب وتخلب الوجدان بسحرك.

برج الميزان
مهنيا وصحيا: القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تراجع سلوكك الصحي وأن تركز على ما يفيدك.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك أن تتكلم فقط مع من تثق بهم ولا ترفض نصيحة المخلصين، ولا تتسرع في انفعالاتك مع الأحباب.

برج العقرب
عاطفيا وعائليا: يمنحك المخلصون الخبرة والنصائح الثمينة فاستفد منها.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يساعدك على التألق ويمنحك أدوات السعادة

برج القوس
عاطفيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بالابتعاد عما يثير أعصابك وعليك أن تبقى ساكنا وأن تتعامل بحذر.
مهنيا وعائليا: القمر ما زال معاكسا وعليك اليوم أن تضع حساسيتك جانبا حتى يمر اليوم بسلام

برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يضاعف ثقتك بنفسك.. تلتقط الفرص وتهتم بدراسة أمر يشغلك.
عاطفيا وعائليا: فينوس بمنزل العلاقات تمنحك سحرا وتؤثر فيمن تحب وتقترب ممن يعانون من الأقارب وتخفف عنهم وترشدك بصيرتك

برج الدلو
مهنيا وماليا: القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك أن تتوخى الحيطة والحذر إذا أردت تنمية أعمالك ومدخراتك أو ما تملك من أصول.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك تساعدك على التأثير في الآخرين، فقط اعتن اليوم بأقوالك.

برج الحوت
اجتماعيا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك واليوم عليك أن تنتبه لحقوقك ومصالحك واهتم بالرد على الاستفزازات بهدوء وبأسلوب مقنع وبليغ، ولا تعلن خططك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب العناد وحاول أن تلبي ما ينتظره منك الطرف الآخر.

الأبراج اليوم الخميس 17- 3- 2022 برج الحمل خبيرة الأبراج عبير فؤاد برج الثور

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