مبروك عطية: من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة غير صحيح.. وشعبان له فضل كبير

قال الدكتور مبروك عطية أحد علماء الأزهر الشريف، إن شهر شعبان له فضل كبير عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى به وذكر أن فضله عظيم.

وأضاف مبروك عطية خلال برنامج " يحدث في مصر" على ام بي سي مصر: أن حديث من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة غير صحيح.

وأكمل: إعطاء السائل وإرضاؤها بالكلمة الطيبة ولو كان غير محتاج له ثواب كبير، كما أن رفع الأعمال في رمضان يعد فرصة من الله لانطلاقة جديدة في الالتزام بالواجبات الدينية



وأكد الدكتور مبروك عطية أن شهر شعبان بالكامل ترفع فيه الأعمال إلى الله وتعد تهيئة واستعداد لشهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن هناك أوقات يكون فيها الدعاء أقرب الاستجابة مثل عقب الصلاة وبين الآذان والإقامة.