شديد البرودة ليلاً.. الأرصاد: استمرار ظهور الشبورة المائية خلال الـ72 ساعة القادمة

كشفت منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عن أهم الظواهر الجوية اليوم الخميس .



قالت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد اليوم تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية اليوم وأجواء شتوية مستقرة على كافة أنحاء الجمهورية وارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة يصل 4 درجات ومن المتوقع أن تصل القاهرة 19 درجة .



وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر "، المُذاع على فضائية " مصر الأولى "، أن الظاهرة السائدة فى الأحوال الجوية خلال الـ 72 ساعة القادمة هى الشبورة المائية التى تظهر على المناطق الزراعية ، القريبة من المسطحات المائية .

وتابعت منار غانم ، أن الطقس مازال بارداً خلال ساعات النهار، وفي ساعات الليل يكون شديد البرود، بالإضافة إلى الشبورة الكثيفة التي ستستمر حتى يوم الأحد، ولكن بداية من اليوم الخميس نشهد تحسن نسبي في الأحوال الجوية، وارتفاع في درجات الحرارة.

ونوهت منار غانم أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكثبرى تُسجل غداً 19 درجة مئوي خلال ساعات النهار، وخلال ساعات الليل تتراوح ما بين 9 إلى 11 درجة مئوية.