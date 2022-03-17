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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد مكي ومحمد رمضان يتنافسان على الأعلى مشاهدة.. تفاصيل

أحمد مكي
أحمد مكي

تمكن كل من برومو مسلسل “الكبير” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكين وبرومو مسلسل “المشوار” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، من الدخول إلى قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.  

وحقق برومو مسلسل “الكبير” ما يقرب من 650 ألف مشاهدة بعد طرحه بأيام قليلة، بينما حقق برومو مسلسل “المشوار” 610 آلاف مشاهدة.


ومن المقرر أن يشارك محمد رمضان في الماراثون الرمضاني بمسلسل “المشوار”، والذي تدور أحداثه حول قضية الاتجار في الآثار، وما يتمخض عن هذه التجارة غير الشرعية من إهدار أموال هائلة للبلد، وأيضاً ظهور أصناف من الأغنياء الذين يمتلكون مبالغ نقدية عارمة بشكل كبير ويستغلون هذه الثروات في نشاطات غسيل الأموال وأيضا التجارة في الممنوعات بجميع أنواعها.

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يشارك في بطولة مسلسل “المشوار” مع محمد رمضان، كل من دينا الشربينى، وعمرو عبد الجليل، وأحمد مجدي، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل “المشوار” على قنوات: dmc  - mbc  - منصة watch it

وتعد تلك المرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات التى تستغنى فيها الفنانة دينا الشربينى، عن تقديم البطولة المطلقة، حيث تظهر فى الأحداث زوجة الشخصية التى يلعبها الفنان محمد رمضان.

أما مسلسل “الكبير”، فتشهد أحداثه في الجزء السادس مباراة تمثيلية بين "الكبير" ونجله "العترة" بعد أن أصبح شابًا، ويتواجد في العمل عدد كبير من ضيوف الشرف خلال الحلقات بواقع ضيف كل حلقة أو حلقتين حسب امتداد القصة داخل المسلسل.

يشارك في بطولة المسلسل مع أحمد مكي، كل من؛ هشام إسماعيل، ومحمد سلام، وحسين أبوالحجاج، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومحمد أوتاكا، ويعمل "مكي" في الجزء الجديد من المسلسل الشهير “الكبير أوى” على إضافة جرعة كوميدي جديدة وكبيرة ومختلفة للعرض خلال رمضان المقبل.

محمد رمضان الفنان أحمد مكي أحمد مجدى الفنان محمد رمضان عمرو عبد الجليل احمد مكي دينا الشربيني موقع يوتيوب

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