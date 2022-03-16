الإعلان الرسمي لمسلسل المشوار لـ محمد رمضان تريند رقم 2 على يوتيوب

تصدر الاعلان الرسمي لمسلسل “المشوار” لمحمد رمضان، تريند رقم ٢ على موقع “يوتيوب” بعد طرحه على القناه الرسمية.

وعلم “صدى البلد” أن الفنان محمد رمضان قام بتصوير عدد من مشاهد مسلسل “المشوار” المقرر عرضه بموسم رمضان، في مؤسسة دار الهلال الصحفية.

ووقف أمامه في المشاهد الفنان أحمد مجدي الذي يجسد دور المقدم علاء، ويحقق مع محمد رمضان في قضية آثار.

وحرص محمد رمضان على تحية جمهوره والتقاط عدد من الصور معهم، وجلس في أحد المقاهي أمام المؤسسة الصحفية.

ووجه الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” رسالة إلى زميله الفنان أحمد مجدي، بعد تعاونهما في مسلسل “المشوار”، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

وأعاد محمد رمضان فيديو لزميله أحمد مجدي من أحد اللقاءات التليفزيونية وهو يتحدث فيه عنه، وأكد “مجدي” أنه يراهن علي أن مسلسل “المشوار” سيكون رقم واحد في شهر رمضان، مشيدا بموهبة زميله محمد رمضان الذي وصفه بأنه ممثل جيد جدا، ويستطيع تأدية أصعب المشاهد أيا كانت.

ورد محمد رمضان علي أحمد مجدي قائلا: “ثقة في الله هتكسب رهانك.. وأنا اللي اتشرفت بوجودك يا أحمد ومتحمس من زمان لشغلنا مع بعض.. وشكراً أستاذ محمد ياسين على اختيارك.. أحمد مجدي إضافة كبيرة لمسلسل المشوار”.