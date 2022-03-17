"العامية المصرية واللغة القديمة" بثقافة الفيوم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث عقد قصر ثقافة الفيوم ندوة بعنوان "العامية المصرية واللغة المصرية القديمة" تحدث فيها فكرى حسن،و عصام الزهيرى،و د. عزة هيكل، وأدارها الكاتب الصحفى محمد شعير .

دارت أحداث الندوة عن نشأة اللغة المصرية القديمة وتطورها إلى الديموطيقية ثم القبطية وتأثر اللغة القبطية باليونانية وكذلك التطورات التي طالت اللغة عقب الفتح العربي وتأثر لغتنا بالمصطلحات الإيطالية والتركية وغيرها من اللغات التى تعامل أصحابها مع المصريين.

علي جانب آخر أقيم معرض الرحلة ٣ "على باب مصر" يومي 15 و 16 مارس الجاري وعلى هامش المعرض نفذت مؤسسة ولاد البلد الصحفية ندوة بعنوان "رحلة حياة محسن ابو العزم وأعماله الفنية" حاضر فيها الأديب محمد جمال والفنان محسن أبو العزم.

تناولت الندوة الحضارة المصرية بعصورها ولمحة عن تاريخ الفن المصرى، فيما عقد قسم التمكين الثقافى بالفرع محاضرة بعنوان "سبل دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع واستثمار طاقتهم"حاضرها د. بسام محروس بمدرسة النور للمكفوفين تحدث عن جهود الدولة في مساعدة ذوي الهمم لدمجهم في المجتمع لكافة المجالات وتقديم وسائل تعليمية متطورة وعمل بطاقات تأمين صحي كامله مجانا والحصول علي سيارات خاصة بهم.

وعقدت مكتبة الشواشنة محاضرة بعنوان "تنمية سلوك المواطنة والوطنية لدى الأطفال" حاضرها د. علي محمود بمدرسة الشواشنة الابتدائية تحدث فية عن الانتماء الي الوطن ومفهوم الانتماء وحث الاطفال علي الانتماء الي وطنهم والعمل علي ازدهاره ورفعت شأنه.

وعقدت مكتبة منية الحيط الفرعية محاضرة بعنوان "فضائل شهر شعبان" للشيخ حسن هلباوي من الأزهر الشريف تحدث فيها عن مكانة شهر شعبان أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، فيما عقدت مكتبة اللاهون جلسة حوارية بعنوان "الفيوم محافظة نظيفه وسياحية" حاضرتها سماح محمد تحدثت عن محافظة الفيوم بأنها إحدى المحافظات التي تقع في قلب مصر بين الدلتا واقليم الصعيد وتتميز الفيوم بأراضيها الخصبة التي تكون الترسبات الطينية من فيضان نهر النيل ولاشك في ان هذه المحافظة هي مصدر الثروة السمكية في مصر فهي تضم 90 الف فدان من المسطحات المائية التي تحتوي علي الأسماك وأهمها بحيرة قارون وادي الريان.

وعقدت بمكتبة مطرطارس الفرعية جلسة حوارية عنوان "رائدات من مصر نماذج نسائية مضيئة " ادارتها لبني ممدوح دارت أحداثها حول يوم السادس عشر من مارس عام 1919 ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال ولاسيما استشهاد السيدة حميدة خليل أول شهيدة مصرية وذكرت ايضا نماذج نسائية مشرفة مثل ساره السيد، هدي شعراوي وغيرهم، نفذ نادي الطفل ببيت ثقافة اطسا ورشة حكي بعنوان "ألوان عمر" تأليف الشاعر عبده الزراع نفذتها نجاة شعبان بمدرسة اطسا بنات الابتدائية.