"النقل": تعاون مع موانئ أبوظبي لإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بالعين السخنة

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وبحضور الدكتور هشام ابوزيد وزير النقل السوداني والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة النقل ومجموعة موانئ ابوظبي، وذلك في إطار خطة وزارة النقل لجذب المشغلين العالميين للعمل داخل الموانئ المصرية في مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض بالموانئ البحرية المصرية وكذلك لإدارة وتشغيل الموانئ النهرية، وتستهدف المذكرتين التعاون المستقبلي في مجال النقل البحري والنهري بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي يتبناها الطرفان في أعمالهم.

ووقع مذكرة التفاهم الأولى اللواء عبد القادر درويش رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وسيف المزروعي رئيس قطاع النقل بمجموعة موانئ أبوظبي وذلك بشأن إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة، والتي يتم توقيعها في إطار تنفيذ الوزارة لمشروع استكمال تطوير ميناء السخنة وفقاً لأحدث النظم العالمية ليكون من أهم الموانئ المصرية المحورية في البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.