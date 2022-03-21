عبد الفتاح إبراهيم: الغزل والنسيج تمثل 30% من قوة الصناعة في مصر

قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن الدولة المصرية وضعت 700 مليون جنيه في خطة تدريب العمال، وهذا أمر جديد ودليل على مدى اهتمام الدولة بالقطاع والعمل على تطويره.

ولفت “عبد الفتاح إبراهيم” خلال حواره على قناة المحور، إلى أنه تم إنشاء شركة خاصة لتسويق منتجات الغزل والنسيج، متابعا: الفترة القادمة لن يرغب أحد في التعامل مع الخارج وسنكتفي بمنظومة الغزل والنسيج المصرية.

وأوضح نستهدف أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي في الملبس، منوها بأن القطن المصري يتميز بكونه صديق ومريح للبشرة، والكل يدرك مميزات القطن المصري.

وأضاف أن صناعة الغزل والنسيج تمثل 30% من قوة الصناعة في مصر، متابعا: من المتوقع أن نجني ثمار المنظومة بحلول عام 2032".

