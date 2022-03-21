سهل ولذيذ.. طريقة تحضير شيش طاووق حار

شيش طاووق من الأكلات الشهية والمميزة، وتهتم العديد من السيدات بتحضير الأكلات المختلفة والمميزة بشكل يومي لأسرتها، وتفضل السيدات تقديم الأكلات الصحية للحفاظ على صحة أسرتها.

وإليك طريقة تحضير شيش طاووق بالخطوات

مقادير شيش طاووق حار

أوراك دجاج مخلية

خلطة شيش طاووق

زبادي

عصير ليمون

هريسة شطة

بصل

فلفل رومى

ملح

فلفل أسود

زيت

صلصة طماطم

بطاطس محمرة للتقديم

طريقة تحضير شيش طاووق حار

1- تبلي الشيش طاووق بالملح والفلفل والشطة والهريسة والخلطة وعصير الليمون والصلصة والزبادي

2- ضيفي البصل والفلفل، وشوحيه في الزيت أو يشوى في الفرن

3- ويقدم شيش طاووق ساخنا مع البطاطس

