سلة رجال الأهلي تهزم مصر للتأمين 81-46 في دوري السوبر

حقق الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالأهلي فوزًا مهمًّا على حساب فريق مصر للتأمين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الاثنين ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت ظهورًا مميزًا للفريق، الذي نجح في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 81-46.

وبهذه النتيجة واصل الفريق عروضه القوية التي يحققها في البطولة، بعد أن كان قد توج بلقب بطولة كأس مصر مؤخرًا على حساب فريق الاتحاد السكندري.

وتوج الفريق في الموسم الجاري ببطولات كأس مصر والبطولة العربية للأندية ودوري المرتبط للمحترفين وبطولة منطقة القاهرة.