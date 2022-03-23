الأرصاد: «الشتاء لسه مكمل».. وتعلن موعد تحسن الطقس|فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية؛ إن فصل الربيع يبدأ 21 مارس، لكن لاتزال الأجواء الشتوية الباردة مستمرة لعدة أيام؛ وستزيد درجات الحرارة بداية من الأسبوع القادم يوم السبت تقريبًا.

أضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية على قناة "المحور " في برنامج "90 دقيقه" أن اليوم سنشهد نشاطًا للرياح على معظم مناطق الجمهورية مع إثارة الأتربة في المناطق المكشوفة والصحراوية ومناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء .

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية؛ أن المناطق الشمالية تتعرض لأمطار متفاوتة الشدة على مطروح والإسكندرية وبور سعيد وكفر الشيخ؛ بداية من الغد وحتى الجمعة .

الأرصاد انخفاض درجات الحرارة

وأشارت إيمان شاكر؛ إلى أن يوم الجمعة سيزيد نشاط الرياح وتكون بسرعة 60 كيلو مترًا في الساعة مع إثارة الأتربة وانخفاض درجات الحرارة مما يزيد بإحساس البرودة.