نصائح مهمة تجعل طفلك يشرب الحليب

إذا رفض طفلك الدارج شرب الحليب ، يمكنك تجربة بعض النصائح والبدائل لتزويده بالتغذية الكافية.

يمكنك محاولة إعداد وصفات الحليب اللذيذة مثل العصائر أو العصيدة أو مخفوق الحليب لجعلها تشرب الحليب.

بدلاً من ذلك ، يمكنك إدخال أطعمة أخرى غنية بالكالسيوم مثل الخضروات الورقية والمكسرات والجبن والزبادي وما إلى ذلك.

تشمل الأطعمة المغذية الأخرى الغنية بالكالسيوم والفيتامينات الأسماك والبرتقال الطازج والدبس الأسود.

يعتبر الحليب مصدرًا أساسيًا للفيتامينات والبروتينات والمعادن والكالسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى للأطفال الصغار. ومع ذلك ، قد لا يحب بعض الأطفال مذاق الحليب ويرفضون شربه، على الرغم من أن طفلك الدارج لا يشرب الحليب ، يمكنه الحصول على الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية من الأطعمة الصلبة الأخرى، إذا كان طفلك الدارج يرفض أو يكره تناول الحليب ، يمكنك إضافة أطعمة أخرى لتحل محل الحليب لتحقيق النمو والتطور الأمثل.



كشف موقع هيلثي عن أفضل الطرق الطرق التي تساعد عندما لا يشرب طفلك الحليب ومصادر التغذية البديلة له

نصائح لجعل طفلك يشرب الحليب

إذا كنت تجد صعوبة في اتباع نظام غذائي كامل خالٍ من الحليب لطفلك ، فإن أفضل طريقة هي أن تكون مبدعًا معه. فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في جعل طفلك الدارج يشرب الحليب.



إخفاء نكهة الحليب: يمكنك إضافة مسحوق الشوكولاتة أو العسل إلى الحليب قبل إعطائه لطفلك.

أضف الحليب إلى وصفات الطعام الأخرى : اخفقي البيض في الحليب واعطيه عجة منفوشة سيحبون تناولها.

صنع العصائر : يمكنك محاولة مزج أنواع مختلفة من الفواكه والمكسرات المفضلة لديهم في الحليب لعمل عصير فواكه لذيذ.

صنع العجين : صنع العصيدة بالشوفان أو اختيارك المفضل من مسحوق الحبوب يمكن أن يجعل الحليب العادي لذيذًا.

جرب حليبًا مختلفًا : جرب استبدال حليب اللوز أو الحليب المجفف أو حليب الصويا بدلًا من كوب الحليب العادي.

مصادر الكالسيوم البديلة للأطفال الصغار

يحتاج الأطفال الصغار إلى كمية كافية من الكالسيوم لنمو العظام وتطورها، إذا كانوا لا يريدون شرب الحليب ، فلا داعي لذلك. يمكن للعديد من الأطعمة الأخرى أن تحل محل الكالسيوم والمواد المغذية التي يوفرها الحليب.

بعض المصادر البديلة للأطعمة الغنية بالكالسيوم هي كما يلي:

الخضار الورقية الخضراء : الخضار الورقية ، مثل السبانخ واللفت ، لها قيمة غذائية عالية وتستخدم أيضًا للأغراض الطبية. تحتوي على مضادات الأكسدة والمعادن والألياف الغذائية وحمض ألفا لينوليك والفيتامينات. تساعد هذه الخضار على الحماية من العديد من الأمراض وتساعد على تحسين صحة الأمعاء.

المكسرات والبذور: تعتبر المكسرات والبذور مصدرًا جيدًا للتغذية التي تحتوي على البروتين والدهون الصحية والفيتامينات والألياف والمعادن. لقد تم تضمينها في الإرشادات الغذائية لجمعية القلب الأمريكية للمساعدة في تحسين صحة القلب.

الأسماك: توفر الأسماك إضافة صحية ومغذية لوجبة طفلك. بصرف النظر عن كونها مصدرًا للبروتين والفيتامينات والمعادن عالية الجودة ، فهي أيضًا مصدر كبير للدهون الصحية ، مثل حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA). إنه مهم للنمو الكافي لدماغ طفلك وجهازه العصبي ورؤيته. تتضمن بعض خيارات الأسماك الآمنة والصحية للأطفال الصغار التونة والسلمون والرنجة والسلمون المرقط والجمبري وما إلى ذلك.

الزبادي والجبن: تحتوي منتجات الألبان ، مثل الزبادي والجبن والجبن القريش والتوفو ، على الكربوهيدرات والبروتينات والكالسيوم وفيتامين د. الكالسيوم وفيتامين د مهمان لجميع مراحل الحياة. الكالسيوم ضروري لتحسين صحة العظام وقوة العظام ، بينما فيتامين د ضروري لجسمنا لامتصاص الكالسيوم.

البرتقال : يعد البرتقال مصدرًا غنيًا بفيتامين سي الذي يساعد في الحفاظ على أنسجة الجسم ، وتحسين إشارات الجهاز العصبي ، وإنتاج الطاقة عن طريق تكسير الدهون ، وصحة العظام والعضلات. الفواكه الطازجة هي مصدر غني بفيتامين سي.

دبس السكر الأسود : دبس السكر الأسود مصدر غني بالحديد في الجسم. الحديد عنصر حيوي في الدم ويساعد في نقل الأكسجين إلى الخلايا لذلك ، فإن نقص الحديد قد يؤدي إلى التعب وأعراض تشبه فقر الدم.

علامات لرؤية الطبيب

إذا لاحظت علامات على حساسية الحليب أو عدم تحمل اللاكتوز لدى طفلك ، فاستشر طبيب الأطفال لمناقشة عاداته الغذائية وطرق الوقاية من المضاعفات في المستقبل، تتضمن بعض العلامات الشائعة لعدم تحمل اللاكتوز الانتفاخ وآلام البطن بعد تناول الحليب.



الحليب هو مصدر أساسي للكالسيوم والعناصر الغذائية الحيوية الأخرى اللازمة لنمو عظام طفلك وعضلاته القوية، ومع ذلك ، فإن العناصر الغذائية مهمة وليس كيفية وصولها إلى طفلك الرضيع أو الصغير. إذا لم يكن طفلك من محبي الحليب ، فلا داعي لإجباره على شربه، بدلاً من ذلك ، يمكنك إعطاؤهم أطعمة بديلة توفر لهم نفس العناصر الغذائية مثل الحليب ، مثل الخضروات الخضراء أو المكسرات أو الأسماك.



يعتبر الحليب مصدرًا أساسيًا للكالسيوم والعناصر الغذائية الحيوية الأخرى اللازمة لتنمية عظام طفلك وعضلاته القوية. ومع ذلك ، فإن العناصر الغذائية هي المهمة وليس كيفية وصولها إلى طفلك. إذا لم يكن طفلك من محبي الحليب، فلا داعي لإجباره بدلاً من ذلك، يمكنك إعطاؤهم أطعمة بديلة يمكن أن توفر لهم نفس العناصر الغذائية مثل الحليب.