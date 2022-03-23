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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم العلاج بالكيماوي في نهار رمضان ؟ علي جمعة يجيب

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

حكم العلاج بالكيماوي في نهار رمضان.. سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء والمفتي السابق، يقول: بتعالج من السرطان ورمضان على الأبواب فهل الكيماوي مفطر؟

حكم العلاج بالكيماوي في نهار رمضان

وقال الدكتور علي جمعة، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "الذي يفطر هو الذي يدخل من قبيل الفتحات الطبيعية للجسم كالأذن والأنف والفم والشرج وغيرها، فإن كان المعالج من السرطان يأخذ جرعته من خلال الحقن فلا يفطر.


مفطرات الصيام

ومن خلال فتوى رسمية سابقة لـ دار الإفتاء المصرية، نرصد أهم 23 فتوى تتعلق بالصوم حول ما يفطر وما لا يفطر في شهر رمضان 2022 .

ويضم القسم الأول من مفطرات الصيام (ما لا يفطر)، التالي: 
1- تطهير اليدين بالكحول 
2- الأكل والشرب ناسيًا 
3- التبرد بالماء 
4- الغسيل الكلوي 
5- القيء عن غير عمد 
6- وضع مرطب الشفاه
7- نقل الدم 
8- بلع الريق 
9- غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب 
10- استخدام فرشاة ومعجون الاسنان من دون أن يتسرب شيء الى الجوف 
11- تذوق الطعام باللسان دون بلعه 
12- العطور والروائح 
13- المراهم والكريمات 
14- الحقن (عضل أو وريد) 
15- قطرة العين 
16- مرطبات البشرة

ويضم القسم الثاني من مفطرات الصيام (ما يفطر) ما يلي:
1) بخاخة الربو 
2) قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم 
3) التدخين 
4) دم الحيض والنفاس 
5) القيء عمدًا فى نهار رمضان 
6) الجماع فى نهار رمضان

كما تضمنت فتوى دار الإفتاء، تحت عنوان ما يجوز وما لا يجوز في شهر رمضان التالي:
1- قراءة القرآن للمرأة الكاشفة الرأس: جائزة. 
2- قراءة الأذكار للحائض والنفساء: مستحبة. 
3- إفطار المرأة في نهار رمضان لإكمال عملية الحقن المجهري بناء على وصية الطبيب بذلك: جائز.
4- قضاء التراويح الفائتة بعد طلوع الفجر: جائز. 
5- الإفطار للعجوز الذي لا يقوى على الصوم: جائز مع الفدية. 
6- الإفطار لمريض السكر الذي يتضرر من صومه ولا يرجي شفاؤه: جائز مع الفدية. 
7- الإفطار للمسافر مسافرة القصر: جائز مع وجوب قضاء هذه الأيام. 
8- أخذ الأدوية لمنع دم الحيض لصيام رمضان كله: جائز بشرط عدم الضرر. 
9- انقطاع دم الحيض أو النفاس للمرأة قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليها صوم اليوم، وصيامها صحيح. 
10- من كان جنبًا قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليه صوم اليوم، وصيامه صحيح. 
11- الإفطار يكون بتحقق غروب الشمس أو عند سماع آذان المغرب حسب توقيت البلد الموثق في النتيجة. 
12-الإمساك عن الطعام والشراب عندما ينطق المؤذن " الله" في " الله أكبر" في بداية آذان الفجر. 
13- مس المصحف للحائض: لا يجوز. 
14- الجماع في نهار رمضان: لا يجوز. 
15- التدخين في نهار رمضان: لا يجوز. 

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