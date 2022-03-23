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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عمها اعتدى عليها جنسيًا.. ماذا قال دفاع محمد الأمين في قضية الاتجار بالبشر؟

محمد الامين
محمد الامين

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الي مرافعة الدفاع في محاكمة رجل الأعمال محمد الأمين في اتهامه بقضية الاتجار في البشر

قال الدكتور محمد أبو شقة محامي رجل الأعمال محمد الامين في اتهامه بقضية الاتجار في البشر،، إن تقرير الطب النفسي الخاص بالطفلة "ملك.خ"، أثبت تعاطيها للمواد المخدرة بسبب إهمال الأب والأم واندماجها مع أصدقاء السوء ودخولها في علاقة مع شاب يتعاطى المخدرات في الغردقة.

واكد محامي المتهم، أن تقرير الطب النفسي الخاص بالطفلة "ملك.خ"، أثبت انغمارها  في الجنس غير الآمن وتعرضها للتحرش بسبب إهمال الأب والأم وتعرضها للرفض وعدم إشباع احتياجاتها الأساسية، وأكد أن الطفلة قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي من عمها، كما تعرضت لاعتداء من صاحب أحد محال الخمور.

يذكر أن المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في البشر؛ وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتك عِرضهن بالقوة والتهديد، بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.


وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطئة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.


وكانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والإخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وقررت الفتيات المجني عليهنَّ تفصيلات التعدي الذي تعرضنَّ له من المتهم، وأسفر فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهنَّ، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، وقدم ( مدير صفحة أطفال مفقودة ) تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهنَّ أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضنَّ إليه.


كما كانت تقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وتقارير البحث النفسي والاجتماعي من إخصائي وزارة التضامن قد أثبتت معاناة المجني عليهنَّ من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهنَّ من المتهم.

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الطب النفسي التضامن الاجتماعي تحرش جنايات القاهرة الاتجار بالبشر اعتداء جنسي مكافحة الهجرة غير الشرعية اتجار بالبشر رجل الأعمال مرافعة الدفاع رجل الأعمال محمد الأمين

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