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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تجوز ولا تجوز.. الإفتاء تكشف عن 17 حكما في نهار رمضان.. صور

يجوز ولا يجوز في
يجوز ولا يجوز في شهر رمضان

كشفت دار الإفتاء المصرية من خلال فتوى لها عن الأعمال التي تجوز ولا تجوز في نهار شهر رمضان لعام 1443هـ -2022م، والذي يبدأ مع مطلع إبريل المقبل.

 

الأعمال التي تجوز ولا تجوز في نهار رمضان

وتضمنت فتوى دار الإفتاء، تحت عنوان ما تجوز وما لا تجوز في شهر رمضان التالي:
1- قراءة القرآن للمرأة الكاشفة الرأس: جائزة. 
2- قراءة الأذكار للحائض والنفساء: مستحبة. 
3- إفطار المرأة في نهار رمضان لإكمال عملية الحقن المجهري بناء على وصية الطبيب بذلك: جائز.
4- قضاء التراويح الفائتة بعد طلوع الفجر: جائز. 
5- الإفطار للعجوز الذي لا يقوى على الصوم: جائز مع الفدية. 
6- الإفطار لمريض السكر الذي يتضرر فصومه ولا يرجي شفاؤه: جائز مع الفدية. 
7- الإفطار للمسافر مسافرة القصر: جائز مع وجوب قضاء هذه الأيام. 
8- أخذ الأدوية لمنع دم الحيض لصيام رمضان كله: جائز بشرط عدم الضرر. 
9- انقطاع دم الحيض أو النفاس للمرأة قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليها صوم اليوم، وصيامها صحيح. 
10- من كان جنبًا قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليه صوم اليوم، وصيامه صحيح. 
11- الإفطار يكون بتحقق غروب الشمس أو عند سماع آذان المغرب حسب توقيت البلد الموثق في النتيجة. 
12-الإمساك عن الطعام والشراب عندما ينطق المؤذن " الله" في " الله أكبر" في بداية آذان الفجر. 
13- مس المصحف للحائض: لا يجوز. 
14- الجماع في نهار رمضان: لا يجوز. 
15- التدخين في نهار رمضان: لا يجوز. 


مفطرات الصيام

ويضم القسم الأول من مفطرات الصيام (ما لا يفطر)، التالي: 
1- تطهير اليدين بالكحول 
2- الأكل والشرب ناسيًا 
3- التبرد بالماء 
4- الغسيل الكلوي 
5- القيء عن غير عمد 
6- وضع مرطب الشفاه
7- نقل الدم 
8- بلع الريق 
9- غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب 
10- استخدام فرشاة ومعجون الاسنان من دون أن يتسرب شيء الى الجوف 
11- تذوق الطعام باللسان دون بلعه 
12- العطور والروائح 
13- المراهم والكريمات 
14- الحقن (عضل أو وريد) 
15- قطرة العين 
16- مرطبات البشرة

ويضم القسم الثاني من مفطرات الصيام (ما يفطر) ما يلي:
1) بخاخة الربو 
2) قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم 
3) التدخين 
4) دم الحيض والنفاس 
5) القيء عمدًا فى نهار رمضان 
6) الجماع فى نهار رمضان

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