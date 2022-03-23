منتخب السنغال يصل إلى القاهرة

وصلت بعثة منتخب السنغال قبل قليل، إلى مطار القاهرة استعدادا لملاقاة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويجري إنهاء إجراءات البعثة بالكامل تمهيدا لبدء معسكرهم في القاهرة.

ورفض منتخب السنغال إجراء أي أحاديث إعلامية كما كان هناك تأمين خاص لقائد الفريق ساديو ماني.

و تأخر وصول السنغال إلى القاهرة لأكثر من ساعتين بعد حدوث تأخير في إنهاء إجراءات سفرهم من المغرب.

وكان من المفترض أن تصل الطائرة في تمام السابعة والنصف مساء لكنها وصلت بعد ذلك بساعتين.

ويستضيف منتخب مصر منافسه السنغال في استاد القاهرة الجمعة المقبلة.

وسيقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة السنغالية، داكار.