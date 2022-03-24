سهلة ولذيذة.. طريقة عمل كرات الدجاج والتركي

كرات الدجاج والتركي من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل لأفراد أسرتك أو ضيوفك بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم أيضا.

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كرات الدجاج والتركي.

مقادير كرات الدجاج والتركي



250جرام صدور دجاج

200جرام تركي

45 ملل مرقة

روزماري

ملح

فلفل

دقيق

-للصوص :

450 ملل مرقة دقيق

250 جرام مشروم

3ملعقة كبيرة زيت زيتون

بارميزان مبشورة

بصلة

ريحان أو بقدونس

ملعقة كريمة طهي



طريقة تحضير كرات الدجاج والتركي



- في الكبة تفرم الدجاج مع التركي والمرقة والروزماري والملح والفلفل

- ثم تغطى في قليل من الدقيق

- ثم تحمر في قليل من الزيت

للصوص

- يشوح المشروم والبصل في زيت الزيتون

- ثم يضاف الدقيق والمرقة ويخلط جيدا

- ثم تضاف الكريمة والجبنة وكرات الكفتة

- وتترك على النار حتى تمام الطهي

- يقدم ويزين بأوراق الريحان