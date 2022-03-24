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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل كرات الدجاج والتركي

طريقة عمل كرات الدجاج
طريقة عمل كرات الدجاج والتركي

كرات الدجاج والتركي من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل لأفراد أسرتك أو ضيوفك بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم أيضا.
قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل  كرات الدجاج والتركي.

 

مقادير كرات الدجاج والتركي


250جرام صدور دجاج

 200جرام تركي

 45 ملل مرقة

 روزماري

 ملح

 فلفل 

دقيق 

 

-للصوص :

450 ملل مرقة دقيق 

250 جرام مشروم 

3ملعقة كبيرة زيت زيتون 

بارميزان مبشورة 

بصلة 

ريحان أو بقدونس 

ملعقة كريمة طهي 


طريقة تحضير كرات الدجاج والتركي


- في الكبة تفرم الدجاج مع التركي والمرقة والروزماري والملح والفلفل

- ثم تغطى في قليل من الدقيق

- ثم تحمر في قليل من الزيت

للصوص

- يشوح المشروم والبصل في زيت الزيتون

- ثم يضاف الدقيق والمرقة ويخلط جيدا

- ثم تضاف الكريمة والجبنة وكرات الكفتة

- وتترك على النار حتى تمام الطهي

- يقدم ويزين بأوراق الريحان

 

كرات الدجاج والتركي مقادير كرات الدجاج والتركي طريقة تحضير كرات الدجاج والتركي Food Groceries الشيف عمر إسماعيل

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