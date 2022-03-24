سهلة ولذيذة.. طريقة عمل كرات الدجاج والتركي

كرات الدجاج والتركي من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل لأفراد أسرتك أو ضيوفك بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم أيضا.
قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كرات الدجاج والتركي.
مقادير كرات الدجاج والتركي
250جرام صدور دجاج
200جرام تركي
45 ملل مرقة
روزماري
ملح
فلفل
دقيق
-للصوص :
450 ملل مرقة دقيق
250 جرام مشروم
3ملعقة كبيرة زيت زيتون
بارميزان مبشورة
بصلة
ريحان أو بقدونس
ملعقة كريمة طهي
طريقة تحضير كرات الدجاج والتركي
- في الكبة تفرم الدجاج مع التركي والمرقة والروزماري والملح والفلفل
- ثم تغطى في قليل من الدقيق
- ثم تحمر في قليل من الزيت
للصوص
- يشوح المشروم والبصل في زيت الزيتون
- ثم يضاف الدقيق والمرقة ويخلط جيدا
- ثم تضاف الكريمة والجبنة وكرات الكفتة
- وتترك على النار حتى تمام الطهي
- يقدم ويزين بأوراق الريحان