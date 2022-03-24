عاجل
الجيل القادم من سيارات الهاتشباك يقود تشكيلة ميني المستقبلية.. صور الأم المثالية البديلة عن تكريم الرئيس لها: بداية جديدة لحياتي ومشواري المشاركون بأكبر مؤتمر للأمراض الجلدية يحذرون من أدوية التجميل المغشوشة وتأثيرات «كورونا» على تساقط الشعر المستشار شبل يكشف كواليس اجتماع الجمعية العامة للمحاكم الدستورية العربية أخبار التوك شو.. حد ينسى حسن شحاتة..أحمد موسى ينفعل بسبب مباراة مصر والسنغال..أبو الغيط: القضية الفلسطينية مازالت مستعصية على الحل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ممكن يكون فضيحة.. مبروك عطية: مش كل الحالات بيكون زواج البنت سترة

مبروك عطية
مبروك عطية

أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، على عدم صدق مقولة “ زواج البنت سترة”، مشدداً على أن زواجها قد يكون فضيحة إذا لم يكن لمن يتق الله فيها ويقوم على شؤونها ويحفظها ويصون كرامتها.

زواج البنت سترة

وقال مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر، إننا نعاني من بقايا موروثات الجاهلية، كالغضب والشعور بالعار من إنجاب الإناث، لافتاً إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل قيمة الرجل مثل سيدتين فهذا كلام عارٍ عن الصحة، لافتاً إلى أن الإسلام كرم المرأة ومن دلائل هذا التكريم نجد أن مكة سميت “أم القرى” وليلة القدر “أم الليالي”.

استوصوا بالنساء خيرا

وعدد مبروك عطية خلال برنامج " يحدث في مصر" على mbc مصر مناقب السيدة أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، مبيناً أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت مؤزارة لزوجها، وعلى النساء أن يتعلمن منها كيفية مؤزارة أزواجهن، لافتاً إلى أن حديث الرئيس اليوم كان أصدق ما يقال بشأن المرأة والسلع الغذائية المتوافرة بالأسواق.

وقال مبروك عطية في بيانه المقصود بقول النبي صلى الله عليه سلم:"استوصوا بالنساء خيرا"، فإنهن عوان عندكم،إن هنا تشبيه للمرأة بالأسيرة عند الرجل يجب أن يدنيها منه برفق وحنان.

وتابع: “استحللتم فروجهن بكلمة الله، وهنا تذكير بمن شرع الزواج وهو المولى عزوجل"، لافتاً إلى ما ورد في البخاري من قصة امرأة لديها بنتين وذهبت للنبي فلم تجد سوى السيدة عائشة، فلم تجد أم المؤمنين غير تمرة فأعطتها إياها فقامت بقسمتها بين بنتيها، فقال النبي :"من رزق بجارتين فأحسن تربيتهما كانتا له عتقا من النار”.

وبين المقصود بقوله تعالى: “أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين”، أي تضايق متعرفش تدافع عن نفسها، فالحلية من المهد سواء اللعب أولبس أوتعليم، موضحاً أنها تنشأ في الحلية وليس كما يروج “تكسر للبنت ضلع”.

وشدد على أننا قد ندخل النار بسبب المرأة، مؤكداً أن مقولة “إكسر للبنت ضلع يطلع لها 24”، ده بعيد كل البعد عن الدين. 

حكم تزوير شهادة شكلية للترقية أو هدايا للمدير

حكم تزوير شهادة شكلية للترقية أو هدايا للمدير.. سؤال أجاب عنه الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، من خلال قناته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

وقال مبروك عطية في بيانه حكم تزوير شهادة شكلية للترقية أو هدايا للمدير والزعم بأنها حاجة شكلية: "هي فعلاً حاجة شكلية زي كلمة حبر على ورق، لما يجي العريس ويكتبوا له قايمة بالشيء الفلاني يقولوا له دي حاجة شكلية وفي الآخر يتسجن، زيها زي البيع الصوري،الإسلام مفهوش حبر على ورق أو حاجة صورية، التزوير واللعب اسمنا عند ربنا مزورين".

وشدد مبروك عطية :"هدفع عشان اتعيين لي رب بيرزق الدواب، مع كثرة تزويرنا وقولنا على الرشاوي “هدية”، يقول ابن عبدالبر :" وألبسوا الرشوة ثوب الهدية".

 

قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، إن شهر شعبان له فضل كبير عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى به وذكر أن فضله عظيم.

وأضاف مبروك عطية خلال برنامج " يحدث في مصر" على ام بي سي مصر: أن حديث من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة غير صحيح.

وأكمل: إعطاء السائل وإرضاؤها بالكلمة الطيبة ولو كان غير محتاج له ثواب كبير، كما أن رفع الأعمال في رمضان يعد فرصة من الله لانطلاقة جديدة في الالتزام بالواجبات الدينية.
كما أكد الدكتور مبروك عطية أن شهر شعبان بالكامل ترفع فيه الأعمال إلى الله وتعد تهيئة واستعداد لشهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن هناك أوقات يكون فيها الدعاء أقرب الاستجابة مثل عقب الصلاة وبين الآذان والإقامة.

مبروك عطية يحدث في مصر زواج البنت سترة استوصوا بالنساء خيرا تكسر للبنت ضلع أومن ينشأ في الحلية حكم تزوير شهادة شكلية للترقية شهر شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نادية عمارة عن سبب غيابها: خضعت للعلاج لمدة سنة كاملة

محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة غداً الخميس

بالأسماء.. 3 محافظات تعلن تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

أجواء شتوية.. الأرصاد: طقس الـ 48 ساعة المقبلة أمطار ورياح

كاف يؤجل مباراة الأهلي والهلال فى دوري أبطال أفريقيا

تعطيل الدراسة غدا الخميس لسوء الأحوال الجوية بمحافظة مطروح

بدون آثار جانبية.. لأول مرة الإعلان عن حبوب منع الحمل لـ"الرجال"

تراجع طفيف| سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23-3-2022

ترشيحاتنا

دعاء المطر .. يفتح لك أبواب السماء ردده بيقين

ممكن يكون فضيحة.. مبروك عطية: مش كل الحالات بيكون زواج البنت سترة

مبروك عطية: حديث الرئيس كان أصدق ما يقال بشأن المرأة والسلع الغذائية

يحتاج الدعاء.. أحمد حلاوة على أجهزة التنفس الصناعي

تونس تقر إجراءات استثنائية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد

حازم إمام عن استضافة الأساطير بمباراة مصر والسنغال: اخترنا الفائزين بأمم أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خضار سوتيه بوصفات متنوعة أبرزها بالسي فود

غالية الثمن.. ضبط أدوية مهربة مع راكب في المطار.. صور

للأثرياء فقط.. جاكوزي وملعب جولف ومهبط مروحيات داخل أطول سيارة في العالم

بعد تكريمها من الرئيس.. فريدة فهمي مسيرة فنانة استعراضية محفورة بتاريخ الفن

فيديو

سميرة أحمد تروي ذكرياتها مع العندليب وأنور وجدي.. ولماذا أمر حسن الإمام بتقطيع فستانها "فيديوجراف"

شرف وربنا يتقبل.. حلا شيحا تحسم جدل خلعها للحجاب

عملة مجرمة.. تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء .. فيديو جراف

حلا شيحة تحسم جدل خلعها الحجاب..وتطورات صحة طارق الشيخ.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

اﻟﻤﺰﻳﺪ