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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اشتغلت واجتهدت وتحملت الهجوم.. شوبير يؤازر كيروش برساله هامة ويشكر جمال علام

شوبير
شوبير

 

 

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة شكر لكارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الأول عقب رسائله للشعب المصري قبل مواجهة المنتخب والسنغال في الجولة الختامية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر ٢٠٢٢.

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن كيروش مدرب رائع وتحمل الكثير من النقد والهجوم وهو الأمر الطبيعي بالنسبة لأي مدرب أن يتعرض للهجوم ولكنه تحمل وصعد بالمنتخب لنهائي كأس الأمم الأفريقية والجولة الختامية لتصفيات كأس العالم قطر ٢٠٢٢

وأضاف أنه يوجه رسالة شكر للجميع بدءا من اتحاد الكرة برئاسة جمال علام و الجهاز الفني للمنتخب والجماهير.

وتابع أن المنتخب لا يحتاج سوى الدعم والمؤازرة من الجميع 

 

وأكمل أن كيروش وجه رسائل غالية للجماهير بشأن المنتخب مشددا أنه لا يفكر طوال الـ٢٤ ساعة إلا في المنتخب وكيفيه إعداده جيدا للمباراة.

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رسائل كيروش ل الجماهير قبل مواجهة السنغال 


وجه كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر رسالة مؤثرة وهامة للجمهور المصري وذلك قبل مواجهة السنغال المقرر لها يوم الجمعة المقبل. 


وقال كيروش عبر قناة أون تايم سبورتس: "الجميع يعلم أن مباراة السنغال بالنسبة لمصر هي نهائي كأس العالم".  


وتابع "كل الأمور تسير بشكل جيد في الاستعداد لمواجهة السنغال والحمد لله لا يوجد أي إصابات بين اللاعبين".


وتابع"وهي فرصة لتأهل المنتخب لكأس العالم وهذا هو السبب أن كل اللاعبين لديهم ثقة كبيرة وحماس من أجل هذه المباراة".

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