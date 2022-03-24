شاهد.. استسلام عشرات الجنود الأوكرانيين قرب العاصمة كييف

عرضت فضائية “العربية”، مشاهد لاستسلام عشرات الجنود الأوكرانيين قرب العاصمة كييف.

فى سياق آخر، نشرت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو قالت إنه لجنود أوكران، يحاولون الفرار من مدينة ماريوبول المحاصرة، متنكرين بملابس نسائية.

وحسب وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، يحاول جنود الجيش الأوكراني مغادرة ماريوبول المحاصرة مختبئين وسط المدنيين، وحتى متنكرين عن طريق ارتداء ملابس نسائية.

ونقلت عن الرائد أوليج كوكاريف، قائد إحدى كتائب قوات دونيتسك الانفصالية الموالية لموسكو، قوله إن الكثيرين منهم يتنكرون بملابس نسائية، فمثلا، ارتدى واحد ممن تم إيقافهم أخيرا معطف الفرو والفستان والحذاء النسائي.

وكانت سلطات "ماريوبول" أعلنت تعرض المدينة للقصف بـ"قنبلتين خارقتين" دون تقديم تفاصيل حول حصيلة للقتلى أو الجرحى.

وبحسب مجلس مدينة ماريوبول، فإن "الروس غير آبهين بالمدينة.. يريدون تسويتها بالأرض".

https://youtube.com/shorts/CUjeYv5gReM?feature=share