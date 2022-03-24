بفستان أسود.. يسرا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت يسرا في الصورة بفستان اسود، واعتمدت ترك شعرها منسدلا، وارتدت نضارات شمسية، مما نال اعجاب متابعيها.

ويذكر أنه قد طرح البرومو الرسمى لـ مسلسل أحلام سعيدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا.

وأتسم برومو مسلسل أحلام سعيدة بالكوميديا، حيث ظهرت الفنانة يسرا لأول مرة بدور سيدة أستقراطية ذات حس كوميدى.

تدور أحداث مسلسل أحلام سعيدة فى إطار كوميدى إجتماعى حول مجموعة من السيدات تجمعهن صداقة ، وخلال الأحداث نتعرف على الجانب الشخصي لكل منهن.

ويشارك فى بطولة مسلسل أحلام كل من يسرا - غادة عادل - مى كساب - انتصار - شيماء سيف

ومن إخراج عمرو عرفة، ومن تأليف هالة خليل.