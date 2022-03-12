بحبكم كلكم.. أحدث ظهور لـ يسرا برفقة عدد من النجوم عبر إنستجرام

شاركت الفنانة "يسرا" عدة صورجديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقعالتواصل الإجتماعي لـ تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت فيها من أحد الحفلات برفقة عدد كبير من النجوم أبرزهم "مي كساب ، هند صبري ،عبير صبري ،والإعلامية بوسي شلبي "

وعلقت قائلةً "بحبكم كلكم "، مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلهم معاها عبر التعليقات .

ويذكر أنه قد طرح منذ قليل البرومو الرسمى لـ مسلسل أحلام سعيدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” ، والذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا .

وأتسم برومو مسلسل أحلام سعيدة بالكوميديا ، حيث ظهرت الفنانة يسرا لأول مرة بدور سيدة أستقراطية ذات حس كوميدى .

تدور أحداث مسلسل أحلام سعيدة فى إطار كوميدى إجتماعى حول مجموعة من السيدات تجمعهن صداقة ، وخلال الأحداث نتعرف على الجانب الشخصي لكل منهن.

ويشارك فى بطولة مسلسل أحلام كل من يسرا - غادة عادل - مى كساب - انتصار - شيماء سيف

ومن إخراج عمرو عرفة ، ومن تأليف هالة خليل

مسلسل أحلام سعيدة على مجموعة قنوات on E - منصة watch it - دبي ، ومن المقرر ان تدور أحداثه 30 حلقة.