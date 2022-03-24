المونديال للكبار فقط.. شوبير: لا وجود لـ "الهلافيت" في كأس العالم

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن بطولة كأس العالم لا يشارك فيها سوى المنتخبات الكبيرة فقط.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: أنا مشدود شدة عجيبة قبل مباراة مصر والسنغال وكأنني سأشارك في المباراة، لدي نفس شعور مباراة مصر والجزائر الذي لعبته عام 90، وربنا أكرمنا فيه وتأهلنا إلى كأس العالم".

وتابع شوبير: "كفة منتخب الجزائر كانت أرجح في هذا المباراة، لكن بالروح والإصرار تأهلنا، وخضنا مواجهات أمام منتخبات كبيرة في المونديال أمام هولندا وأيرلندا وإنجلترا، فلم نلعب مثلا ضد منتخب هلفوت، لأن الهلافيت لا يتواجدون في كأس العالم، المونديال للكبار فقط".

مصر Vs السنغال:

على جانب آخر، يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب السنغال، غدا الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش لتخطي عقبة السنغال، والتأهل إلى بطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر كمال - عمر جابر- ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد النني - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد صلاح - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد - مروان حمدي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.