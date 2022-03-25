طرق لمساعدة طفل خجول على تكوين صداقات

يقع الأطفال الخجولون في دائرة مفرغة تمنعهم من التواصل مع الأطفال الآخرين

لأنهم يشعرون بعدم الارتياح في الأوساط الاجتماعية ، فإنهم يتجنبون التفاعل مع الأطفال الآخرين من حولهم.

وبالتالي ، فإنهم يتدربون بشكل أقل على التحدث واللعب مع الأطفال الآخرين ، مما يجعل من الصعب عليهم تطوير مهارات اجتماعية بسيطة.



نتيجة لذلك ، يشعرون بعدم الارتياح ويريدون تجنب المزيد من المواقف الاجتماعية.

فيما يلي ثماني طرق بسيطة لمساعدة الطفل الخجول على تكوين صداقات .

بناء ثقة طفلك

تشجيع سلوك طفلك وعدم انتقاده.

خلق مجتمع من الاطفال في منزلهم

اختار له بعض الأصدقاء الجيدين

لاتمانع من الخروج الي ملاعب الاطفال

تتبع اهتمامات طفلك ورحب بها

لاتفرط في الخوف وحماية طفلك

التحلي بالصبر