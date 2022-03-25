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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق لمساعدة طفل خجول على تكوين صداقات

صدى البلد

 يقع الأطفال الخجولون في دائرة مفرغة تمنعهم من التواصل مع الأطفال الآخرين

لأنهم يشعرون بعدم الارتياح في الأوساط الاجتماعية ، فإنهم يتجنبون التفاعل مع الأطفال الآخرين من حولهم.
وبالتالي ، فإنهم يتدربون بشكل أقل على التحدث واللعب مع الأطفال الآخرين ، مما يجعل من الصعب عليهم تطوير مهارات اجتماعية بسيطة.

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نتيجة لذلك ، يشعرون بعدم الارتياح ويريدون تجنب المزيد من المواقف الاجتماعية.
فيما يلي ثماني طرق بسيطة لمساعدة الطفل الخجول على تكوين صداقات . 

بناء ثقة طفلك 

تشجيع سلوك طفلك وعدم انتقاده. 

خلق مجتمع من الاطفال في منزلهم

اختار له بعض الأصدقاء الجيدين

لاتمانع من الخروج الي ملاعب الاطفال

تتبع اهتمامات طفلك ورحب بها

لاتفرط في الخوف وحماية طفلك

التحلي بالصبر

 

 

 

الأطفال الخجولون الطفل الخجول طرق بسيطة لمساعدة الطفل الخجول على تكوين صداقات مساعدة الطفل الخجول على تكوين صداقات

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