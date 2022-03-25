بدون لحوم.. طريقة عمل كبيبة البطاطس

كبيبة البطاطس من الأطباق الشهية واللذيذة والاقتصادية أيضا، فيمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.
قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي طريقة عمل كبيبة البطاطس.
مقادير كبيبة البطاطس:
2 كوب برغل منقوع ساعة
نصف كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة
ملح وفلفل
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
1 ملعقة صغيرة بهارات
2 ملعقة كبيرة نشا
-الحشوة
1 ملعقة كبيرة سمنة
نصف كيلو لحم مفروم
بصل
نصف كوب عين جمل مجروش
ملح وفلفل
بهارات جوزة الطيب
زيت للقلي
طريقة تحضير كبيبة البطاطس:
- يخلط البرغل مع البطاطس والملح والفلفل والكمون والكزبرة والبهارات والنشا للحصول على القشرة الخارجية للكبيبة.
- ترفع اللحمة على النار مع البصل والسمنة والملح والفلفل والبهارات وجوزة الطيب وتشوح حتى تمام الطهي.
- ثم تضاف عين الجمل وتخلط جيدا.
- تشكل القشرة الخارجية وتحشى بخليط اللحمة.
- ثم تدخل الفريزر حتى تتجمد.
- وتقلى في زيت قلي غزير ساخن.