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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون لحوم.. طريقة عمل كبيبة البطاطس

كبيبة البطاطس
كبيبة البطاطس

كبيبة البطاطس من الأطباق الشهية واللذيذة والاقتصادية أيضا، فيمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي طريقة عمل كبيبة البطاطس.


مقادير كبيبة البطاطس:


2 كوب برغل  منقوع ساعة

نصف كيلو بطاطس  مسلوقة ومهروسة

ملح وفلفل 

1 ملعقة صغيرة كمون

 1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

 1 ملعقة صغيرة بهارات

 2 ملعقة كبيرة نشا 

 

-الحشوة

1 ملعقة كبيرة سمنة

نصف كيلو لحم مفروم 

بصل 

نصف كوب عين جمل  مجروش

ملح وفلفل 

بهارات جوزة الطيب

 زيت  للقلي


طريقة تحضير كبيبة البطاطس:


- يخلط البرغل مع البطاطس والملح والفلفل والكمون والكزبرة والبهارات والنشا للحصول على القشرة الخارجية للكبيبة.

- ترفع اللحمة على النار مع البصل والسمنة والملح والفلفل والبهارات وجوزة الطيب وتشوح حتى تمام الطهي.

- ثم تضاف عين الجمل وتخلط جيدا.

- تشكل القشرة الخارجية وتحشى بخليط اللحمة.

- ثم تدخل الفريزر حتى تتجمد.

- وتقلى في زيت قلي غزير ساخن.

 

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