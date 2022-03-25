بدون لحوم.. طريقة عمل كبيبة البطاطس

كبيبة البطاطس من الأطباق الشهية واللذيذة والاقتصادية أيضا، فيمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي طريقة عمل كبيبة البطاطس.



مقادير كبيبة البطاطس:



2 كوب برغل منقوع ساعة

نصف كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة

ملح وفلفل

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة بهارات

2 ملعقة كبيرة نشا

-الحشوة

1 ملعقة كبيرة سمنة

نصف كيلو لحم مفروم

بصل

نصف كوب عين جمل مجروش

ملح وفلفل

بهارات جوزة الطيب

زيت للقلي



طريقة تحضير كبيبة البطاطس:



- يخلط البرغل مع البطاطس والملح والفلفل والكمون والكزبرة والبهارات والنشا للحصول على القشرة الخارجية للكبيبة.

- ترفع اللحمة على النار مع البصل والسمنة والملح والفلفل والبهارات وجوزة الطيب وتشوح حتى تمام الطهي.

- ثم تضاف عين الجمل وتخلط جيدا.

- تشكل القشرة الخارجية وتحشى بخليط اللحمة.

- ثم تدخل الفريزر حتى تتجمد.

- وتقلى في زيت قلي غزير ساخن.