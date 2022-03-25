بصورة سيلفي.. وصلة كوميديا بين هنيدي ومحمد سعد

مازح الفنان محمد هنيدي، جمهوره بصورة سيلفي له من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”.

نشر محمد هنيدي، صورة له “سيلفي”، وعلق عليها قائلاً: "لما تفتح الكاميرا الأمامية بليل بس انت هنيدي".

بينما علق الفنان محمد سعد، قائلاً: “جربت افتح الكاميرا الأمامية دلوقتي وطلعلي كدة، ”مستعيناً بصورة قمر"، ليرد هنيدي بصورة لسعد من أحد الشخصيات التي لعبها بأفلامه وقال “الصورة الحقيقية كدة”.

يذكر أن حلت الفنانة فاطمة كشري، ضيفة ببرنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، من تقديم الإعلامية نهال طايل، وتحدثت عن حياتها الفنية والشخصية، وكذلك تفاصيل أزمتها الصحية.

وقالت فاطمة كشري، أنها تحب الفنان محمد هنيدى للغاية، معقبة: "روحه طيبة وبتاع ربنا وكل شهر بيطلع مرتبات للناس الغلابة".

وأضافت فاطمة كشري، تواصلت مع محمد هنيدى، وطلبت منه التكفل بحق العمرة، فاستجاب فورا.

وأكدت فاطمة كشرى قائلة: "محمد هنيدى اتصل بيا وقالى شوفى الشركة اللى عايزة تطلعى عمره تبعها".

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