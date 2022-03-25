عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة سيلفي.. وصلة كوميديا بين هنيدي ومحمد سعد

هنيدي
هنيدي

مازح الفنان محمد هنيدي، جمهوره بصورة سيلفي له من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”.

 

نشر محمد هنيدي، صورة له “سيلفي”، وعلق عليها قائلاً: "لما تفتح الكاميرا الأمامية بليل بس انت هنيدي".

 

بينما علق الفنان محمد سعد، قائلاً: “جربت افتح الكاميرا الأمامية دلوقتي وطلعلي كدة، ”مستعيناً بصورة قمر"، ليرد هنيدي بصورة لسعد من أحد الشخصيات التي لعبها بأفلامه وقال “الصورة الحقيقية كدة”.

هنيدي عن تفرق مجموعة مسرحية عفروتو: كنت مشغولا بتصوير فيلم |نوستالجيا

محمد هنيدي يتكفل بمصروفات "عمرة" للفنانة فاطمة كشري

يذكر أن حلت الفنانة فاطمة كشري، ضيفة ببرنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، من تقديم الإعلامية نهال طايل، وتحدثت عن حياتها الفنية والشخصية، وكذلك تفاصيل أزمتها الصحية.

 

وقالت فاطمة كشري، أنها تحب الفنان محمد هنيدى للغاية، معقبة: "روحه طيبة وبتاع ربنا وكل شهر بيطلع مرتبات للناس الغلابة".

وأضافت فاطمة كشري، تواصلت مع محمد هنيدى، وطلبت منه التكفل بحق العمرة، فاستجاب فورا.

وأكدت فاطمة كشرى قائلة: "محمد هنيدى اتصل بيا وقالى شوفى الشركة اللى عايزة تطلعى عمره تبعها".

E20D13C0-5C8E-45C5-8FFB-6E5DABA42AF9
E20D13C0-5C8E-45C5-8FFB-6E5DABA42AF9
6D8CF2B4-5E55-4028-89DB-B461173A81EE
6D8CF2B4-5E55-4028-89DB-B461173A81EE
محمد هنيدي الفنان محمد هنيدي محمد سعد الفنان محمد سعد فاطمة كشرى هنيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط جديد فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الجمعة

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

الأرصاد: اليوم الأخير في انخفاضات درجات الحرارة.. فيديو

أسعار الدولار اليوم الجمعة 25 مارس 2022

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

موضوعات متعلقة

تطورات الحالة الصحية للنجوم.. آخرهم الفنان أحمد حلاوة

اليوم.. عرض فيلم The Lost City لـ ساندرا بولوك في السينما

بعودة يا بلادي لـ ويجز تحقق 2.5 مليون مشاهدة

بيومي فؤاد وهالة صدقي ضيوف برنامج أحلى كلام.. اليوم

تكريم سوزان نجم الدين في "موريكس دور"

أخبار الفن| قائمة مسلسلات رمضان المعروضة على ART.. وطرح بوسترات "شغل عالي"

بعد أزمته مع طليقته وتصدره مؤشرات البحث.. الجمهور يبحث عن سيد رجب

اللبنانية تانيا قسيس تطرح «شو بدو» على اليوتيوب

ترشيحاتنا

ينتقل بالبعوض.. فيروس غامض موطنه أفريقيا يقلق العالم

هل تنبأ جيرينوفسكي بموعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؟

سبوتيفاي يعلن استثماره 7 مليار دولار في صناعة الموسيقى.. ويواجه انتقادات لهذا السبب

ستيلانتس و LG Energy في تحالف جديد لبناء "مصنع جيجا" بكندا

تعليمات رسمية لمديري مدارس الابتدائية بشأن تحرير استمارات حافز تطوير التعليم|مستند

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة زكي فطين عبد الوهاب..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

تفاصيل القبض على صاحب أتيليه يصور النساء بغرفة البروفة.. فيديو جراف

فلس واكتئاب.. ماذا قال الإعلامي توفيق عكاشة بعد تأييد حبسه 3 أشهر

وفاة مطرب شعبي شهير في عمر الشباب.. فيديو جراف

بعد شائعة وفاته .. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

المزيد

ساحة رأي

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ