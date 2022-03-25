بعد الهجوم عليه .. الطب البديل حقيقة أم شعوذة ؟

رفض الأطباء المصريون مؤخرا فكرة التداوي بـ الطب البديل فى علاج الأمراض كما أعلنت لجنة الصحة بالبرلمان المصري رفضها له وأن من يعالج المرضى بـ الطب البديل يعد منتحل صفة طبيب.

وتعجب الكثير من الأشخاص من هذه التصريحات لأنها تختلف مع المعتقدات المتوارثة هو التداوي بعض الأعشاب والمواد الطبيعية التى تدخل في إطار الطب البديل.

وفى الحقيقة هناك فارق كبير بين الطب البديل واستخدام بعض النباتات والأطعمة بشكل يساعد فى العلاج حيث أن الأخير يسمى تغذية علاجية وليس طبا بديلا أى أنه ليس علاج فى حد ذاته ولا يحل محل العلاج الطبي ولكنه يساهم في تحسين كفاءة الجسم وقدرته على مقاومة المرض بعد موافقة الطبيب عليه.

ووفقا لما جاء فى موقع “medicalnewstoday ” يصف مصطلح الطب البديل أي شكل من أشكال الطب أو العلاج الذي لا يقع ضمن الممارسات الطبية التقليدية كالجراحة والأدوية، ومن أهم أشكال الطب البديل اليوجا والحجامة والمكملات الغذائية والتدليك والتنويم المغناطيسي والطب الهندي التقليدي "الايورفيدا" والطب الصيني القديم كالعلاج بالإبر.

وفي الحقيقة معظم أشكال الطب البديل غير مدعمة بالأدلة العلمية لذا هى غير معتمدة فى الكثير من الدول وفي الولايات المتحدة يشير الطب البديل إلى أشكال الطب التي لا يتم قبولها أو ممارستها على نطاق واسع من قبل الأطباء ،لا سيما تلك التي ليس لديها الكثير من الأدلة العلمية لدعمها مثل الطرق الأكثر شيوعًا.

كانت بعض أنواع الطب البديل موجودة منذ مئات بل وآلاف السنين والبعض الآخر منها جديد تمامًا وفي بعض الأحيان تتحول بعض الأشياء الموجودة فى الطب البديل الى جزءًا من الطب السائد بسبب وجود أدلة قوية على أنه يعمل ولا ينطوي على مخاطر تتعلق بالسلامة.

هل الطب البديل هو نفسه الطب التكميلي؟

كثير من الناس يستخدمون مصطلحات مثل الطب البديل والطب التكاملي والطب التكميلي بالتبادل على أنهم شيئا واحدا ولكن كل منهما يصف شيئًا مختلفًا وفى الحقيقة الطب البديل يقصد به استبدال طرق غير طبية مثل الأدوية والجراحة بطرق علاج طبيعية والاكتفاء بها بشكل كامل.

أما الطب التكميلي فيقصد به استكمال العلاج الطبي ببعض الممارسات الطبيعية أو المستمدة من الطب التقليدي القديم تحت إشراف الطبيب المعالج وبموافقته مثل جلسات العلاج الطبيعي لتقويم العمود الفقرى أو اتباع نظام غذائي معين.