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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

راندا رزق: المجلس العربي للمسئولية المجتمعية ملتزم بالمساواة بين الجنسين

تكريم رندا رزق
تكريم رندا رزق

كرم ملتقى رياضة المرأة العربية، الذي انعقد اليوم بجامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور وزير الشباب الرياضة أشرف صبحي وعدد من المسئولين، الدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية، لدورها في تطوير وتنمية رياضة المرأة العربية بمختلف جوانبها المهنية. 

وأكد الملتقى على ما تتميز بها الدكتورة راندا رزق من إنجازات عالمية هي فخر واعتزاز رياضة المرأة العربية، والمساهمة العلمية والعملية في تطوير منظومة رياضة المرأة. 

حضر الملتقى عدد من الوزراء والمسؤولين العرب والأممين، وعلى رأسهم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، و إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وغيرهم. 

وعبرت الدكتورة راندا رزق عن سعادتها بتكريم الملتقى رياضة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، موجهة التحية لهؤلاء النساء الاستثنائيات اللاتي تحدين الصورة النمطية للجنسين، وكذلك الأعراف الاجتماعية، ومارسن حقوقهن في المجتمع واحتلال مساحة تعد للأسف، في أحيان كثيرة، حكرا على الرجل. 

وشددت على التزام المجلس العربي للمسئولية المجتمعية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ومنها الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات.

وأشارت راندا رزق إلى أن ممارسة الرياضة قادرة علي تحسين حياة الملايين من الإناث من خلال تمكينهن من بناء شخصيات قوية ومستقلة، لافتة إلى أن الرياضة تمكن النساء والفتيات من تحقيق ثقتهن بأنفسهن وتغيير نظرة المجتمع الجماعية عما بإمكان النساء والفتيات تحقيقه.

رياضة المرأة العربية جامعة الدول العربية راندا رزق لمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية أشرف صبحي

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