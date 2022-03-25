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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملك البحرين يتلقي رسائل تعزية في وفاة شيخة بنت سلمان

ملك البحرين
ملك البحرين

تلقى العاهل البحريني  الملك حمد بن عيسى آل خليفة  برقية تعزية ومواساة من  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية ، وذلك في وفاة الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة.


و أعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملك ، داعياً الباري عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته.                          

كما تلقى  الملك  برقية تعزية ومواساة مماثلة من أخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

و تلقى أيضا؛ برقية تعزية ومواساة من أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك في وفاة الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة.


و أعرب  رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملك ، مبتهلا  إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته.         

كما تلقى الملك  برقيتي تعزية ومواساة مماثلتين من  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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ملك البحرين يتلقى برقية تعزية من حاكم إمارة أم القيوين

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أمير الكويت يعزي ملك البحرين في وفاة «شيخة بنت سلمان»

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